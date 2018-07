Más de la mitad de los desempleados de Cantabria no recibe prestación alguna Cantabria es la sexta autonomía con mayor número de parados que no reciben prestación. / Luis Palomeque Son 20.500 personas las que no tienen ingresos, según un informe de UGT que subraya que el 45% son mayores de 44 años y el 59%, mujeres M. A. SAMPERIO SANTANDER. Domingo, 1 julio 2018, 08:08

Cantabria está logrando reducir su número de parados, pero más de la mitad de los que todavía no han encontrado trabajo viven en una situación precaria ya que no reciben ningún tipo de prestación, a lo que se une que el perfil de estos desempleados apunta a las mujeres mayores de 44 años. Un informe del sindicato UGT valora los últimos datos del paro registrado de mayo y destaca que de los 38.305 parados, 20.500 no cobran nada, lo que supone un 52,9% del total.

Según el informe de la Secretaría de Empleo de UGT, Cantabria es una de las 13 comunidades autónomas españolas (la sexta) que en la actualidad cuentan con más de la mitad de sus desempleados sin la cobertura de una prestación, porcentaje que no ha dejado de incrementarse desde el año 2012 en coincidencia con la vigencia de la última reforma laboral y que en España afectaba el pasado mes de abril a más de un millón y medio de desempleados, en concreto a 1.566.281 ó el 46,9% del total (3.335.868). La región superó en el año 2015 el límite de más de un 50% de desempleados sin prestación, lo que no sucedía desde 10 años antes, y desde entonces no ha bajado de esa barrera máxima, que coincide con mínimos históricos de la tasa de cobertura por desempleo y de beneficiarios de prestaciones contributivas.

La tasa de cobertura por desempleo o el porcentaje de desempleados con alguna prestación, aunque sin contar aquellos sin experiencia laboral (3.271 en la región), ha pasado en Cantabria de un 73,8 a un 51,5% en los últimos diez años; y el porcentaje de aquellos desempleados con derecho a una prestación contributiva por sus correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social era de un 51,4% al término de 2008 (17.330 de un total de 33.771) y ahora de un 21,8% (sólo 8.372 desempleados).

Según precisa el informe de UGT, esta tendencia en Cantabria no es una excepción con respecto al resto del país, ya que en España la tasa de cobertura por desempleo llegó a ser del 80% en los inicios del año 2010, bajó del 70% en 2011 y posteriormente del 60% en 2014 hasta la actualidad, donde el pasado mes de abril se situaba en el 56,3%, la más baja de los últimos seis meses. El porcentaje de desempleados con una prestación contributiva en España es incluso más bajo que el de Cantabria, un 20,5%. Julio Ibáñez, responsable de Empleo de UGT, afirma que «es el resultado lógico de una precariedad laboral que no cesa de crecer, de la proliferación de empleos temporales y de muy escasa duración con los que es muy difícil cotizar lo suficiente como para acceder a una prestación contributiva, cuya cuantía media cada vez es más baja». De hecho, la cuantía media percibida por los desempleados con una prestación contributiva superaba en Cantabria los 800 euros mensuales desde 2008 hasta marzo de 2014, cuando por primera vez bajó de esa cantidad hasta situarse en 795,3 euros, un 1,4% más que los 783,9 euros del pasado mes de abril, pese a que en este mismo período la inflación ha subido casi un 2%.

En este sentido, el responsable regional de Empleo de UGT recuerda que «en gran medida, el incremento constante de los contratos y de los empleos a jornada parcial en los últimos años (se ha pasado de un 8% a más de un 15% de empleos a jornada parcial desde 2008) incide en esta cada vez menor cuantía de las prestaciones contributivas por desempleo». A ello se une «un empobrecimiento general de la contratación», agrega el sindicalista.

Prestación asistencial

Además, para Ibáñez, «no es precisamente positivo que los desempleados beneficiarios de una prestación asistencial de poco más de 400 euros mensuales (9.658 ó 25,3% del total) superen en número a los que tienen una prestación contributiva; es síntoma de un mercado laboral con serios problemas».

De otro lado, el informe de UGT precisa que los mayores porcentajes de desempleados cántabros que no ingresan ninguna prestación del Estado corresponden a los mayores de 44 años, 9.135 ó 45% del total el pasado mes de abril, y a las mujeres, que acaparan el 59% del total de los 20.250 contabilizados con 11.879, el 57% de todo el paro femenino de la región. Aunque, para Ibáñez, «es especialmente preocupante que en Cantabria un 70% de los desempleados de menos de 30 años (4.218 de 5.997) y más de la mitad de los que tienen entre 30 y 44 años (6.897 de 13.204) no perciba prestación por desempleo alguna». Agrega que «estas cifras que corresponden a aquellos desempleados que se han registrado pueden ser incluso más alarmantes, si se tiene en cuenta la desmotivación de muchos que ni siquiera se registran porque ven pocas posibilidades de acceder a un empleo, en su gran mayoría jóvenes».

Pese a la notable presencia de desempleados cántabros jóvenes que no acceden a ninguna prestación, la edad media de los más de 20.000 contabilizados el pasado mes de abril es ya cercana a los 42 años.