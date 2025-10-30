El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Manifestantes este jueves en la concentración convocada por los sindicatos en Santander. Roberto Ruiz

«Es un mito que todos en el sector público tengamos buenos sueldos»

CC OO, UGT y CSIF han llevado a cabo una manifestación en Santander para reclamar la subida en los salarios de los funcionarios y mas oferta de empleo para estabilizar las plantillas

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:32

La subida salarial de todos los trabajadores del sector público y llevar a cabo más procesos de oferta de empleo para conseguir una mayor reposición ... de las jubilaciones y poder prestar un mejor servicio. Esas son las principales reclamaciones que han impulsado la protesta que CC OO, UGT y CSIF han llevado a cabo este jueves en la Delegación del Gobierno. Más de 200 personas se han acercado a la convocatoria en la calle Calvo Sotelo ondeando banderas de los sindicatos con unas peticiones que alcanzarían a 39.000 empleados públicos en Cantabria.

