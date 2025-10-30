«Es un mito que todos en el sector público tengamos buenos sueldos»

La subida salarial de todos los trabajadores del sector público y llevar a cabo más procesos de oferta de empleo para conseguir una mayor reposición ... de las jubilaciones y poder prestar un mejor servicio. Esas son las principales reclamaciones que han impulsado la protesta que CC OO, UGT y CSIF han llevado a cabo este jueves en la Delegación del Gobierno. Más de 200 personas se han acercado a la convocatoria en la calle Calvo Sotelo ondeando banderas de los sindicatos con unas peticiones que alcanzarían a 39.000 empleados públicos en Cantabria.

De esta forma, Santander ha sido una de las provincias que ha contado con una de las manifestaciones impulsadas por estos tres sindicatos ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en toda España y también frente al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Una medida que han tomado como respuesta a que el Ministerio de Función Pública español ha interrumpido la negociación colectiva y no ha ejecutado la subida salarial en 2025 en el sector público «con la excusa de que no hay Presupuestos Generales del Estado«.

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general UGT Servicios Públicos en Cantabria, Martín Calonge, ha denunciado que el Gobierno «no está invirtiendo nada» en el sector público, que es el que «garantiza el estado de bienestar». Por su parte, la coordinadora del Área Pública de CC OO de Cantabria, Arantxa Cossío, ha lamentado que pese a que el Gobierno se «jacta de que la economía va de maravilla», y efectivamente es de las mejores de la zona euro, los empleados públicos estén con el sueldo congelado todo este año. «Si las empresas privadas se están negociando acuerdos en torno al 3,7% y los pensionistas tienen un incremento en las pensiones retributivas de 1,8%, merecemos desde luego bastante más que lo que está haciendo este Gobierno», ha reivindicado.

Más allá de la reclamación para una mejora en las restituciones, el presidente autonómico de CSIF, Manuel Garay, ha denunciado la «pérdida de derechos sociales» que padecen los empleados públicos y la «precariedad» en el trabajo que soportan. Así, ha criticado las «precarias» ofertas de empleo público y que no se están cubriendo ni las jubilaciones que se producen cada año. Ello hace, según ha comentado, que haya un «déficit» de funcionarios y empleados públicos en servicios esenciales. También ha alertado del incremento de la tasa de interinidad, hasta un 30%, lo que está provocando multas de Europa.

Reclamación

Entre los asistentes a la manifestación de este jueves en Santander había empleados de todos los sectores públicos de Cantabria. Entre ellos, Julián Díaz, técnico de protección civil, que a preguntas de este periódico incidía en que «venimos perdiendo poder adquisitivo desde la crisis de 2008, con unos salarios que no se han ajustado al ritmo de la subida del IPC y no se ha recuperado». Al mismo tiempo, incide en que los compañeros del sistema viven con preocupación «desde hace años».

Verónica García de hecho era aún más concisa y remarcaba que el descontento «se ha agravado en los últimos cinco años» y recalcaba que «suele asociarse el empleo público con salarios descomunales pero es un mito, muchos estamos con retribuciones que superan por poco el salario mínimo interprofesional». En eso le daba la razón otra de las manifestantes, María José Barrio, técnica cuidadora del Hospital Tres Mares, que explicaba que «el salario base está muy ajustado en muchos casos aunque luego se reciban complementos».

Al mismo tiempo, Barrio recalcaban que «las ofertas de empleo público no son suficientes, hace falta más estabilidad en las plantillas». Es una protesta a la que se unió el resto. García también recalca que «los procesos cada vez son más complicados y en muchos casos opositores que llevan años preparándose las plazas no consiguen su puesto y las vacantes se quedan sin ocupar». Sin embargo, y pese a esa «falta de personal», cada vez la carga de trabajo es más para los empleados y «no se está viendo reflejado en el salario pese al aumento del coste de la vida».