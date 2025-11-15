El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La consejera delegada de la empresa tecnológica en uno de los laboratorios que tiene en su sede del Pctcan de Santander. Daniel Pedriza

Cristina BarquínI

CEO Celestia TTI
«Nunca imaginamos que Celestia TTI llegaría tan lejos, pero queda aún espacio para crecer»

La empresa cántabra afianza su postura en el sector aeroespacial tras desarrollar los sistemas de comunicaciones de los dos satélites que España ha lanzado este año

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:37

Comenta

Cristina Barquín (Santander, 1983) es desde hace más de una década la consejera delegada de la empresa cántabra Celestia TTI. Aunque no estuvo en los ... orígenes del proyecto en 1996, sí que aprecia que «se han superado las expectativas». Eso no les deja sin hambre de seguir comiéndose el mundo. Y más. «Aún queda espacio para crecer», dice. Y en su caso suena literal, porque sus equipos ya están funcionando en órbita. Sin ir más lejos, su tecnología está presente en los dos satélites destinados a las Fuerzas Armadas Españolas —el SpainSat NG I y II— que ha lanzado este año Hisdesat. En dicho ambicioso proyecto, que posiciona a España como uno de los cinco países que pueden dar comunicaciones seguras a la OTAN, la compañía cántabra aportó los amplificadores en banda UHF con los que los sistemas se ponen en contacto con la tierra.

