El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de jubilados, en un parque de Madrid. Óscar Chamorro

La OCDE avisa a España: las pensiones no están aseguradas sin más reformas e inmigrantes

Detalla de que el coste del envejecimiento se disparará hasta 2050 porque el gasto social crece más rápido que las contribuciones a la Seguridad Social

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:05

Comenta

España disfruta en la actualidad de un crecimiento económico por encima de la media europea, pero la OCDE lanza una advertencia clara: el sistema de ... pensiones no está blindado si el país no afronta nuevas reformas y depende únicamente del crecimiento inercial con un coste por envejecimiento en aumento. El organismo, de visita en Madrid, recuerda que España ofrece unas pensiones «relativamente generosas» y ha aprobado cambios recientes, pero el reloj demográfico corre en contra, es decir, habrá muchos más jubilados y menos trabajadores cotizando, y eso tensionará las cuentas públicas durante décadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nacho Solana logra la primera estrella Michelin para Pico Velasco y Cenador de Amós mantiene sus tres
  2. 2 El alcalde de Arenas retira con su tractor una roca de grandes dimensiones en la subida a Brenes
  3. 3 Los niños de Ganzo se inventaron la agresión a pedradas: fue jugando, no un ataque de desconocidos
  4. 4

    El grupo chino Midea plantea un ERE para Teka en España que afectará a la fábrica de Santander
  5. 5

    El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
  6. 6 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  7. 7

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  8. 8

    Jorge Ripollés, nuevo secretario técnico del Racing
  9. 9 Seis denuncias al día en Cantabria
  10. 10

    Piélagos aprueba un presupuesto de 26,1 millones para 2026 y creará un servicio de autobús municipal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La OCDE avisa a España: las pensiones no están aseguradas sin más reformas e inmigrantes

La OCDE avisa a España: las pensiones no están aseguradas sin más reformas e inmigrantes