El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece Maxi Valle, exalcalde de Santoña y exsenador por el PSOE
Una mujer jubilada en un parque de Madrid. R. C.

Las pensiones subirán un 2,7% en enero, unos 35 euros más al mes de media

Los jubilados ingresarán cerca de 600 euros más en 2026 tras la subida más moderada desde 2022

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:02

Comenta

Unos 500 euros más tendrán el año que viene de media para gastar (o ahorrar) los más de 9,4 millones de pensionistas, cuantía que ... se eleva hasta rozar los 600 euros para el colectivo de jubilados. El dato adelantado del IPC de noviembre ha desvelado una de las noticias que más se espera conocer en esta recta final del año: cuánto subirá la nómina de los mayores el año que viene. Se elevará en el entorno del 2,7%, el incremento más moderado desde 2022, que supondrá unos 35 euros más al mes de media, según informó este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las diez mayores fortunas de Cantabria
  2. 2

    El Ministerio ordena suspender todas las licencias en quince municipios afectados por el tren a Bilbao
  3. 3

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  4. 4 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  5. 5 Carlos Crespo: «No pienso en retirarme. A mí trabajar me da la vida»
  6. 6 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»
  7. 7

    Los partidos de Santander se unen para reclamar al Ministerio de Defensa una concesión a largo plazo y gratuita de La Remonta
  8. 8 El CTA señala que el VAR no debió intervenir en el gol de Villalibre
  9. 9

    Santiago Abascal, a Buruaga: «Engañen a quien se deje. No les hacemos falta»
  10. 10

    Comienza la exhumación de los restos de tres soldados republicanos en el cementerio de Mirones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las pensiones subirán un 2,7% en enero, unos 35 euros más al mes de media

Las pensiones subirán un 2,7% en enero, unos 35 euros más al mes de media