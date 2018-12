La OCDE aboga por limitar las pensiones de viudedad Un grupo de pensionistas, en una comida. / Jesús Andrade Recomienda a sus estados miembro, entre ellos España, que aquellos beneficiarios menores de 65 años la cobren de manera temporal para no desincentivar su participación en el mercado laboral LUCÍA PALACIOS Madrid Lunes, 3 diciembre 2018, 11:41

Las pensiones de viudedad están en el ojo del huracán. Si ya se discute en el seno del Pacto de Toledo cómo reformar este sistema que se creó cuando la mujer -que es quien principalmente recibe esta prestación- apenas participaba en el mercado laboral, ahora es la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE) quien azuza también este debate y se muestra partidaria cuando menos de revisarlas.

Así, el organismo que engloba a los países más ricos del mundo aboga por limitar las pensiones de viudedad puesto que en la actualidad cada vez más mujeres acceden a un empleo, el modelo de familia está cambiando y ellas tienen una mayor esperanza de vida que los hombres, lo que invita a repensar estas prestaciones. Concretamente, la OCDE recomienza a sus países miembros -entre los que se incluye España- que estas ayudas dejen de ser de por vida cuando el beneficiario no haya alcanzado la edad de jubilación, o lo que es lo mismo, que sean temporales para aquellas personas que están en edad de trabajar. Con ello lo que busca es que se convierta en una ayuda transitoria para adaptar la situación económica a la pérdida de la pareja, puesto que el beneficiario puede incorporarse al mercado laboral, y que no se convierta en un desincentivo para no buscar un trabajo.

«Las pensiones de viudedad deberían centrarse más claramente en suavizar el nivel de vida de los viudos, un objetivo político necesario, al mismo tiempo que se limitan los desincentivos para participar en el mercado laboral y se elimina cierta redistribución entre los hogares que es difícil de justificar», explica la OCDE en su nuevo informe global sobre las pensiones publicado hoy.

De igual forma, el organismo presidido por Ángel Gurría se muestra también partidaria de que las personas divorciadas accedan a esta prestación tras la muerte de su anterior pareja y en esta misma línea apuesta por adaptarlas a la situación familiar de cada uno, para que no cobren igual los solteros que los que vivan en pareja.

Esto supondría un cambio radical para la gran mayoría de estados, puesto que solamente nueve países de los 35 que componen el club internacional limitan o niegan el derecho a cobrar una pensión de viudedad después de que se produzca un divorcio. Su argumento es que aquellos que viven en pareja comparten gastos de casa y convivencia y se benefician de «economías de escala», mientras que los individuos que viven solo tienen que hacer frente al 100% de los gastos, por lo que la ayuda para ellos debería ser mayor.

«Las pensiones de viudedad son útiles para proteger los ingresos disponibles de una persona una vez que su pareja muera, de la misma forma que las pensiones de jubilación sirven para evitar una caída en los ingresos tras las jubilación», afirma el organismo.

España, a la cabeza del gasto

España es, tras Grecia e Italia, el tercer país con mayor gasto en pensiones de viudedad de la OCDE y superó el 2,3% del PIB en 2017, lo que supone que duplica la media de la OCDE, que se sitúa en el 1%, según se recoge en el informe. En el lado opuesto, con menor gasto, se ubican Nueva Zelanda, Estonia, Australia y Letonia, con porcentajes inferiores al 0,5% del PIB.