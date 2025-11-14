El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista general del parque empresarial, con el centro de datos del Santander, el centro logístico de Semark, James Hardie y el Mercadona. Roberto Ruiz

El Polígono de Marina-Medio Cudeyo, cerca de colgar el cartel de completo

Desde el Gobierno de Cantabria estiman que el espacio ocupado roza el 90% y adelantan que hay interés de más proyectos por instalarse en el parque

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:17

Comenta

Cuando pasabas por el polígono industrial de Marina-Medio Cudeyo, también conocido como de Orejo, hace siete años el panorama era muy distinto al actual. ... La mayoría de solares estaban completamente vacíos. Era una explanada por explotar que ya está encontrando su salida. Tanto, que aproximadamente el 86% del suelo ya está ocupado o tiene propietario, según datos de la empresa pública dedicada a la gestión de suelo para actividades económicas en Cantabria, Sican. No solo importantes empresas como Banco Santander, el Grupo Semark, la multinacional James Hardie y Mercadona ya han hecho de este un espacio predilecto para sus gestiones, también existen otros planes en marcha en la actualidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Segundo atraco con arma de fuego en Torrelavega en apenas 24 horas
  2. 2 Unos exquisitos buñuelos de calabaza, típicos de estas fechas
  3. 3

    Torrelavega da una nueva vida a los locales que dejó Inditex en el centro
  4. 4

    Gobierno y Ayuntamiento inyectan un millón al Casino, cinco veces más de lo que genera al año
  5. 5 El Gobierno atribuye los incendios a Â«desalmadosÂ» y apela a la responsabilidad ciudadana para denunciarlos
  6. 6

    El fuego quema castaños centenarios en El Habario, un singular paraje entre Pendes y Cabañes
  7. 7 Boluda nombra al cántabro Daniel Berasategui director corporativo para la Zona Norte
  8. 8

    Martina cumple 100 años y no le duele «ni el dedo gordo del pie»
  9. 9

    Cuarto caso de gripe aviar en Cantabria
  10. 10 La pregunta a la que David Bustamante se negó a responder: «Eso no lo voy a decir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Polígono de Marina-Medio Cudeyo, cerca de colgar el cartel de completo

El Polígono de Marina-Medio Cudeyo, cerca de colgar el cartel de completo