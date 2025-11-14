El Polígono de Marina-Medio Cudeyo, cerca de colgar el cartel de completo

Cuando pasabas por el polígono industrial de Marina-Medio Cudeyo, también conocido como de Orejo, hace siete años el panorama era muy distinto al actual. ... La mayoría de solares estaban completamente vacíos. Era una explanada por explotar que ya está encontrando su salida. Tanto, que aproximadamente el 86% del suelo ya está ocupado o tiene propietario, según datos de la empresa pública dedicada a la gestión de suelo para actividades económicas en Cantabria, Sican. No solo importantes empresas como Banco Santander, el Grupo Semark, la multinacional James Hardie y Mercadona ya han hecho de este un espacio predilecto para sus gestiones, también existen otros planes en marcha en la actualidad.

Como ya adelantó este periódico el pasado septiembre, la consultora TPF, de la mano de un fondo promotor de EE UU, tiene previsto levantar una ambiciosa iniciativa de naves industriales dedicadas a la logística en una de las mejores parcelas que quedan disponibles, para la cual contemplan una inversión superior a los 20 millones de euros. Sin embargo, los planes en ciernes para este polígono trasmerano no se quedan ahí, puesto que desde el Gobierno ya anticipan que hay otros agentes interesados en la zona, y en concreto existe un proyecto del que se espera que pronto se den más detalles.

Así, en este parque empresarial solo queda actualmente disponible en torno a un 14% del suelo industrial. Hay que tener en cuenta que se trata de un espacio que se comenzó a planificar a comienzos de siglo y que sus inicios estuvieron muy condicionados por la crisis económica. No solo eso, los primeros pasos del polígono también quedaron marcados por el fallido asentamiento de la planta de fibroyeso GFB (que hoy opera James Hardie), cuyo proyecto se vio frustrado tras los problemas financieros de la empresa y su posterior declaración en concurso en 2009, retrasando y dificultando el despegue inicial del parque.

Sin embargo, ese mismo año comenzó a fraguarse el que sería el primer gran espaldarazo para este recinto industrial que llegó de la mano del Banco Santander. Dadas las dificultades que tuvo la entidad financiera para instalar su centro de proceso de datos (más conocido como 'El búnker') en la entrada de la capital cántabra, finalmente optó por emplazarse en la colina de Medio Cudeyo, entre otros motivos por las facilidades administrativas que le ofrecía la nueva ubicación.

Fue ese un proyecto de tal envergadura que «prácticamente acaparó» todo el terreno que había disponible para desarrollo industrial del polígono en el lado que queda en el municipio de Medio Cudeyo. Así lo recuerda a preguntas de El Diario Montañés su alcaldesa, María Higuera, que traslada que en lo que respecta a su municipio «casi está ocupado todo el suelo del polígono industrial», sobre todo porque la parcela de mayor envergadura que quedaba libre se la quedó Mercadona. La cadena de supermercados este mismo año decidió levantar en dicho punto su decimotercera tienda de Cantabria, pero además el grupo decidió darle un papel más relevante a este espacio que desde junio alberga el centro de gestión de la comunidad, con todos los puestos administrativos.

Pujanza

Mercadona ha sido la última vecina en incorporarse a este vecindario industrial. No obstante, hay otras empresas que también han optado por colocar puntos clave para su entramado en el polígono industrial de Marina-Medio Cudeyo, animadas por un emplazamiento que ofrece cercanía a Santander, a su puerto, y también buenas comunicaciones con Bilbao y en un enclave bastante céntrico de la región. De esta forma, se está erigiendo como una posición clave para proyectos empresariales vinculados a la logística. Así lo demuestra, por ejemplo, otra de las que apostaron por este parque, como es Semark (la matriz de Supermercados de Lupa), que en 2019 estrenó ahí su plataforma de distribución con una inversión próxima a los 40 millones de euros, que posteriormente amplió. También habría que mencionar a otros operadores como Transportes Laredo. El alcalde de Marina de Cudeyo, Pedro Pérez Ferradas, de esta forma expone que «aunque todavía hay parcelas sin construir y hay alguna por comercializarse, la mayoría están ya con dueño, así que podemos decir que en un alto porcentaje está desarrollado».