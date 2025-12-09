El Puerto acoge dos proyectos experimentales con drones y de inspección avanzada para mejorar su seguridad

Los proyectos 'Airdrone Port Security Systems' y 'Muon Cargo', ambos beneficiarios de las ayudas concedidas por el Plan de Impulso al Emprendimiento para la Innovación ... en el Sector Portuario Puertos 4.0 y de los que el Puerto de Santander es agente facilitador, se encuentran ya en fase de pruebas de sus productos, orientados a modernizar la seguridad portuaria.

Para el presidente de la APS, César Díaz, propuestas como estas «muestran el talento y la capacidad innovadora de las empresas cántabras con base tecnológica y, desde esta administración, estaremos siempre dispuestos a apoyar iniciativas que ayuden a los puertos a implantar tecnologías para automatizar sus procesos y ser así mucho más eficientes».

De hecho, Díaz recordó que «hemos firmado recientemente con Noatum Terminal Polivalente de Santander (Noatum TPS) y la compañía de raíz cántabra Panssari, también beneficiaria de Puertos 4.0, un acuerdo de colaboración para desarrollar un programa piloto de su proyecto de seguridad integral», subrayó.

La finalidad del proyecto con drones pasa por mejorar la seguridad en los puertos marítimos, complementando las funciones del equipo terrestre y amplificando sus capacidades de monitorización y vigilancia con inteligencia artificial.

En paralelo, la tecnología muónica aprovecha la radiación natural de los muones (partículas subatómicas) para inspeccionar grandes objetos, como contenedores, sin abrirlos.