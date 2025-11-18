El Puerto finaliza la construcción de los pilotes del tacón y la rampa del Muelle Raos 9

El tacón y la rampa que se están construyendo para hacer más polivalente el Muelle de Raos 9 (inaugurado en 2024) van viento en ... popa y se mantienen los planes de que estén finalizados antes de que concluya 2025. Estos últimos días se ha dado por finalizada tanto la ejecución de los pilotes como la primera fase de la viga que sustentará el tablero de hormigón de la rampa que se está fabricando en Vigo, y que forma parte del hormigonado de la segunda fase del tablero. Las obras, que están siendo ejecutadas por la empresa Ferrovial Construcción, SA, suponen una inversión de 10,1 millones de euros correspondientes al tacón y 4,9 millones a la rampa. En total, 15 millones de euros, de los que 3,5 están financiados con cargo a los fondos europeos CEF Conectar Europa.

Ampliar Estructura que sustentará la rampa. DM

Desde la Autoridad Portuaria de Santander (APS) destacan que con la ejecución de dichas actuaciones se han alcanzado «dos hitos» de la construcción en marcha. Así lo ha destacado el responsable de la entidad, César Díaz, que aseguró que con estos avances, «podemos vislumbrar el final de la obra y cumplir con nuestro objetivo de que tacón y rampa estén operativos en enero». Los próximos pasos son ahora «llegar a finales de noviembre habiendo terminado el hormigonado de la tercera y última fase del tablero y la segunda de la viga del tacón». En cuanto a la nueva rampa flotante para tráfico rodado (roro) que se está fabricando en los astilleros San Enrique S.L.U del Grupo Marina Meridional, «esperamos su traslado a Santander por vía marítima a principios de diciembre», ha detallado Díaz.

«Esta infraestructura aumentará la operatividad y versatilidad del muelle, mejorando las operaciones de carga y descarga, algo que nos permitirá crecer en competitividad y ofrecer mejores alternativas de transporte a nuestros operadores», ha señalado el presidente de la APS. «Seguimos trabajando en mejorar las condiciones de uno de nuestros tráficos estratégicos, el roro, que nos sitúa en primer lugar tanto en toneladas como en unidades de transporte intermodal de la cornisa cantábrica y los segundos en tasa de intermodalidad ferroviaria de todo el sistema general de Puertos del Estado», ha añadido.

La construcción del tacón consiste en un tablero de hormigón de 60 centímetros de canto, con forma de L (64 m x 75 m) y sustentado por pilotes de 1,20 metros de diámetro. Según el proyecto está previsto ejecutar 2.650 metros lineales de estos pilotes, 1.560.000 kg de acero corrugado y 4.900 m3 de hormigón. Por su parte, la rampa está formada por un puente de acero unido rígidamente a un flotador, también de acero. Tendrá una longitud total de 34 metros y una anchura de 16 metros en el entronque con el tacón, y de 31 metros en el extremo de conexión con el barco. En total, estará conformada por 535 toneladas de acero.

Ambas infraestructuras forman parte del Plan de Inversiones de la Autoridad Portuaria para el periodo 2025-2029. Un documento que cuenta con una previsión de inversión público-privada de 270,3 millones de euros (IVA excluido) y que incluye, además, la construcción del muelle de Raos 6, la ampliación del silo de automóviles y la rehabilitación de varios de los muelles del puerto, así como otras actuaciones relacionadas con edificaciones portuarias, sostenibilidad, energía, digitalización e innovación.