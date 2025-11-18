El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los operarios trabajan en la estructura del tacón y la rampa de Raos 9. DM

El Puerto finaliza la construcción de los pilotes del tacón y la rampa del Muelle Raos 9

La APS mantiene su intención de concluir la obra, que supera los 15 millones de euros, antes de que finalice este año

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:56

Comenta

El tacón y la rampa que se están construyendo para hacer más polivalente el Muelle de Raos 9 (inaugurado en 2024) van viento en ... popa y se mantienen los planes de que estén finalizados antes de que concluya 2025. Estos últimos días se ha dado por finalizada tanto la ejecución de los pilotes como la primera fase de la viga que sustentará el tablero de hormigón de la rampa que se está fabricando en Vigo, y que forma parte del hormigonado de la segunda fase del tablero. Las obras, que están siendo ejecutadas por la empresa Ferrovial Construcción, SA, suponen una inversión de 10,1 millones de euros correspondientes al tacón y 4,9 millones a la rampa. En total, 15 millones de euros, de los que 3,5 están financiados con cargo a los fondos europeos CEF Conectar Europa.

