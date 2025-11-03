El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Parcela solicitada por Boluda en el Puerto, con un muro perimetral y detrás de la lonja de Santander junto a la ZAL. Roberto Ruiz

El Puerto ultima la concesión de otros 20.000m2 a Boluda para ampliar su actividad en Santander

La aprobación queda a expensas del Consejo de la APS de mañana, en un plan que contempla una nave para la reparación de contenedores

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:08

Boluda tendrá otros 20.386 metros cuadrados en recinto portuario para ampliar su actividad en Cantabria, una trayectoria que no para de crecer desde la ... puesta en marcha de su Terminal de Contenedores en primavera de 2023. La Autoridad Portuaria de Santander (APS) ya ha completado la tramitación de todo el expediente para dar respuesta a la solicitud del gigante marítimo y logístico, que a través de la sociedad NSCT Investments SL cursó la petición para nuevo espacio, tal y como se recogía en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado agosto.

