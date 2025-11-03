El Puerto ultima la concesión de otros 20.000m2 a Boluda para ampliar su actividad en Santander

Boluda tendrá otros 20.386 metros cuadrados en recinto portuario para ampliar su actividad en Cantabria, una trayectoria que no para de crecer desde la ... puesta en marcha de su Terminal de Contenedores en primavera de 2023. La Autoridad Portuaria de Santander (APS) ya ha completado la tramitación de todo el expediente para dar respuesta a la solicitud del gigante marítimo y logístico, que a través de la sociedad NSCT Investments SL cursó la petición para nuevo espacio, tal y como se recogía en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado agosto.

Dicha solicitud de concesión ha tenido que pasar el trámite de competencia de proyectos, de modo que se ha dado la oportunidad a otras compañías de presentar alternativas para dicho espacio. Finalmente, el expediente se ha completado en favor de Boluda y la decisión sólo queda a expensas de lo que resuelva el Consejo de Administración del Puerto, que analizará el asunto dentro de su sesión de mañana.

1.250 metros cuadrados tendrá una nave para la reparación de contenedores. 150.000 contenedores es la cifra de tráfico que se quiere superar al cierre de año.

Emplazamiento La nueva concesión se sitúa en el denominado 'bunker' detrás de la Lonja de Pescadores

Expansión Desde la apertura de la Terminal en primavera de 2023, la presencia de la empresa no deja de crecer

La compañía, tal y como informó El Diario en agosto, ha pedido nuevo suelo en la denominada parcela 'Búnker', situada junto a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto. En concreto, la finca se ubica detrás de la Lonja de Pescadores, pasando el Puente de Raos.

La pretensión pasa por construir una nave de 1.250 m2 para la reparación de contenedores, control de acceso y almacenamiento de contenedores para reparar y ya reparados, además de depósito de vacíos y actividades de cross-docking (recepción de mercancías y, sin almacenarlas, enviarlas a su destino final), según figuraba en la publicación de agosto en el BOE.

Boluda, en paralelo, ya ha sondeado a empresas para poder acometer la obra necesaria en caso de que la APS dé su aprobación a la nueva concesión, con la intención de poder tener la nueva infraestructura en el menor tiempo posible.

La corporación, un gigante en el sector portuario y logístico a nivel mundial, está convirtiendo a Santander en uno de sus ejes de negocio. Como muestra, la compañía puso en marcha en verano su nueva línea «de alta velocidad» para conectar África y el norte de Europa.

Mejoras públicas y privadas

Dicho anuncio en la práctica es una mejora de sus rutas ya operativas con escala en Santander, pero ahorrando siete días en el tráfico total de las mercancías en un trayecto que tiene como extremos Senegal, pasando por Cabo Verde e Islas Canarias; y, en la parte septentrional, Rotterdam (Holanda) y Tilbury (Inglaterra). Ambos recorridos convergen en la escala en Cantabria, con la particularidad de que ahora los dos barcos –de Boluda y la naviera Samskip– que naveguen dichas líneas transbordarán de forma simultánea en Raos 3.

Esto es posible igualmente gracias al esfuerzo inversor del Puerto. La entidad que preside César Díaz ha destinado 2,5 millones de euros para poder ampliar los raíles por donde se mueven las grúas portacontenedores, de forma que en la plataforma se pueda trabajar a la vez con dos buques diferentes.

Una situación favorable que parece que no se detendrá aquí, según el optimismo que trasladan tanto Boluda como la propia APS. En septiembre, el presidente ejecutivo de Boluda Shipping, Ignacio Boluda, reiteró que el objetivo para el ejercicio actual pasa por superar los 150.000 contenedores de 20 pies, un reto más que asumible puesto que en 2024 el tráfico llegó a los 149.789.

Una inversión de 1,13 millones y un expediente sin alegaciones

El análisis de la propuesta de concesión a Boluda Corporación en el Consejo de Administración que la Autoridad Portuaria de Santander (APS) celebra mañana viene igualmente a poner fin a un trámite administrativo que arrancó en julio con la solicitud por parte de NSCT. En agosto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el trámite de competencia de proyectos por el plazo de un mes, sin que se presentase ninguna otra solicitud.

En septiembre el proceso cumplió un nuevo paso otra vez vía BOE con la publicación del periodo de información pública. El proyecto no recibió alegación alguna sobre la concesión solicitada. La actuación contempla una inversión de 1,13 millones. El plazo de la concesión se extenderá a 20 años.

Satisfacción institucional

Consultado por El Diario, el presidente del Puerto, César Díaz, declara que «la terminal de contenedores de Santander está demostrando ser una de las instalaciones logísticas más competitivas de nuestro país y con mejor comportamiento en cuanto a la evolución del tráfico desde su puesta en servicio, hace ahora apenas dos años y medio».

Según recuerda Díaz, «estamos trabajando intensamente para que el tráfico de contenedores siga creciendo en el puerto sin restar capacidad al resto de operaciones portuarias que se desarrollan en el espigón central. Un buen ejemplo es la inversión que acabamos de poner en marcha para construir el nuevo muelle de Raos 6».