Reacciones: menos paro pero más contratos temporales Los sindicatos destacan que Cantabria superó en marzo por primera vez desde 2002 el 93% de contratos eventuales DM . Santander Martes, 2 abril 2019, 10:59

El paro ha bajado en Cantabria, pero el empleo que se crea no es de calidad. Es la lectura que realizan los sindicatos UGT y CC OO de los datos conocidos hoy, en los que subyace «estacionalidad, temporalidad, parcialidad y, por tanto, precariedad».

UGT Incremento inédito de contratos temporales

El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, ha lamentado que el descenso del paro en la región en marzo responda a «un incremento inédito» de más de un 32% de los contratos temporales (+4.477), lo que hace superar «por primera vez» el 93% de temporalidad contractual en un mes desde que en 2002 se facilitan estadísticas oficiales.

«Una vez más, la evolución del desempleo depende de un empleo muy precario que multiplica por cuatro el incremento de la eventualidad en España el mes pasado«, señala Ibáñez, para quien los buenos datos de cantidad de empleo »no se corresponden con una creación de empleo de calidad, sino todo lo contrario.

En este sentido, el sindicalista precisa en nota de prensa que «no es buena señal» para el mercado de trabajo de Cantabria que para reducir el paro en algo más de un millar de personas «se tenga que recurrir a 19.648 contratos, de los que casi 18.300 son temporales».

Ibáñez destaca además que la tasa de cobertura por desempleo sigue aumentando en Cantabria, aunque la región sigue «a casi cuatro puntos» de la española. «Aumenta la tasa de cobertura pero la cuantía media de las prestaciones por desempleo contributivas es cada vez más baja por el predominio de un empleo precario, peor remunerado y con bases de cotización bajas», concluye.

CC OO Estacionalidad, temporalidad, parcialidad y precariedad

Estacionalidad, temporalidad, parcialidad y, por tanto, precariedad. Son, para CC OO, los males endémicos del mercado laboral cántabro. La Secretaría de Empleo del sindicato ha saludado el descenso del desempleo en el mes de marzo en la región, con 1.061 personas menos, pero ha lamentado que, como siempre, se trata de una bajada ligada a un calendario del mercado cíclico que condena a Cantabria a vivir en «un bucle infinito» y que sólo se podrá atajar si se combate con «buenas políticas de empleo la estacionalidad que marca el ritmo del mercado laboral en la Comunidad Autónoma».

De nuevo, los contratos indefinidos no llegan al 7% del total mientras que los temporales superan el 93% y suele tratarse de contratos de hostelería de fin de semana, contratos de las Corporaciones Locales, empleos temporales vinculados a la construcción, etc.

En este sentido, el sindicato ha lamentado que, como siempre que los datos de desempleo mejoran, las mujeres se llevan la peor parte. En el mes de marzo, por ejemplo, 662 hombres han abandonado las listas del desempleo frente a sólo 399 mujeres. Peor aún, si se comparan las cifras con las de marzo de 2018, «se aprecia una desproporción brutal entre el descenso de desempleo de hombres (-1.328) y mujeres (-197)».

«Creemos que Cantabria no puede conformarse con descensos del desempleo puntuales generados por contratos de días e incluso horas y que realmente no aportan calidad a nuestro mercado de trabajo. No podemos engañarnos, necesitamos apuntalar el mercado laboral con ocupaciones estables, duraderas y que permitan a las personas trabajadoras conseguir la tan ansiada estabilidad», ha concluido Lombilla.