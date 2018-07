Recogidas 52.000 firmas en apoyo a las nueve despedidas de AON Mobile Protesta frente a la entrada de los Campos de Sport de El Sardinero contra Alfredo Pérez. / DM El 11 de julio se celebrará el juicio contra la empresa del presidente del Racing por estos despidos DM . Santander Sábado, 7 julio 2018, 07:40

Las nueve trabajadoras despedidas de la empresa AON Mobile por organizarse en una candidatura de CC OO para las elecciones sindicales han logrado despertar una intensa solidaridad en todo el país, según informa el sindicato, Ya son 52.000 las firmas recabadas en la plataforma Change.org para exigir la readmisión de estas mujeres a sus puestos de trabajo.

La campaña, iniciada por Comisiones Obreras, «ha superado las expectativas y demuestra que hay una tolerancia cero hacia estas empresas que practican la persecución sindical», valora Marta Careaga, secretaria de la Federación de Servicios de CC OO en Cantabria. «Empresarios como Alfredo Pérez, que utilizan la persecución sindical como herramienta de 'gestión' deben saber que la sociedad y las trabajadoras y trabajadores no le van a permitir que siga enriqueciéndose a costa de los derechos fundamentales», concluye Careaga.

Este 11 de julio se celebrará el juicio contra AON Mobile por estos despidos pero mientras son miles los mensajes pidiendo la readmisión de las trabajadoras. «Comisiones Obreras no va a tolerar que AON Mobile, ni ninguna otra empresa, practique el despido para evitar que los trabajadores y trabajadoras se organicen, esto no son despidos comunes, se trata de una vulneración del derecho a la libertad sindical. Nos estamos jugando las libertades públicas, la democracia, este no es un problema puntual», insiste Carlos Sánchez, secretario general de CC OO de Cantabria.

En 2012, otra empresa de Alfredo Pérez (actual presidente del Racing), Nexian, ya fue condenada por despido nulo y a readmitir a los trabajadores y trabajadoras en otro caso de vulneración de derechos fundamentales. Un caso de violación de la libertad sindical, cuando echó a la calle a 13 trabajadoras y trabajadores por presentar una candidatura sindical de CC OO. Ahora enfrenta un nuevo juicio después de negarse a readmitir a las trabajadoras en el acto de conciliación que se celebró en el Orecla a finales de abril.