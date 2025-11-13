El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trenes AVE en una estación. EFE

Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE

El Congreso aprueba la enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible que recupera las compensaciones previas al cambio que hizo la operadora pública en 2024

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:02

Comenta

Renfe tendrá que volver a indemnizar a los pasajeros por los retrasos de más de 15 minutos en sus trenes de alta velocidad (AVE) pese ... a haber modificado sus criterios de puntualidad en julio de 2024. Esta es una de las seis enmiendas que han salido adelante este jueves en el Pleno del Congreso de las 80 introducidas por el PP a la Ley de Movilidad Sostenible del Gobierno y que en la práctica supondrá que la operadora pública tenga que volver a su compromiso de puntualidad anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres encapuchados atracan un bar de Torrelavega armados con una pistola y un cuchillo: «Me quedé paralizada»
  2. 2

    En estado crítico un transportista atropellado por una furgoneta en el área de servicio de Anero
  3. 3

    Segundo atraco con arma de fuego en Torrelavega en apenas 24 horas
  4. 4

    Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales
  5. 5 El Gobierno atribuye los incendios a Â«desalmadosÂ» y apela a la repsonsabilidad ciudadana para denunciarlos
  6. 6

    Torrelavega da una nueva vida a los locales que dejó Inditex en el centro
  7. 7

    Gobierno y Ayuntamiento inyectan un millón al Casino, cinco veces más de lo que genera al año
  8. 8

    La borrasca Claudia deja rachas huracanadas de hasta 183 km/h en Fuente Dé y más de 27º en la costa
  9. 9 Unos exquisitos buñuelos de calabaza, típicos de estas fechas
  10. 10

    El fuego quema castaños centenarios en El Habario, un singular paraje entre Pendes y Cabañes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE

Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE