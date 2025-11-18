El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Central hidroeléctrica de Aguayo, junto al embalse de Alsa. J. Rosendo

Repsol confirma que los trámites para la ampliación de la central de Aguayo están «muy avanzados»

La empresa espera obtener la prórroga de la concesión por otros 50 años antes de que acabe 2025 y, a continuación, recibir la autorización administrativa previa

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:24

Comenta

La ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo es un proyecto que parece que llevaba estancado, sin grandes avances, los últimos años. Pero todo ... indica que está a las puertas de coger revoluciones. Así lo ha confirmado este martes el director de Operaciones de Repsol para Europa y Latinoamérica, Enrique Pedrosa, en un encuentro que ha tenido lugar en Santander. El directivo de la compañía (que es concesionaria de la central hidroeléctrica) ha incidido en que la tramitación se encuentra en una fase «especialmente avanzada» y prácticamente da por hecho que se superarán dos fases «clave» del proceso antes del próximo febrero.

