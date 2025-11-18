Repsol confirma que los trámites para la ampliación de la central de Aguayo están «muy avanzados»

La ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo es un proyecto que parece que llevaba estancado, sin grandes avances, los últimos años. Pero todo ... indica que está a las puertas de coger revoluciones. Así lo ha confirmado este martes el director de Operaciones de Repsol para Europa y Latinoamérica, Enrique Pedrosa, en un encuentro que ha tenido lugar en Santander. El directivo de la compañía (que es concesionaria de la central hidroeléctrica) ha incidido en que la tramitación se encuentra en una fase «especialmente avanzada» y prácticamente da por hecho que se superarán dos fases «clave» del proceso antes del próximo febrero.

Pedrosa ha detallado los trámites de la ampliación de la central en la apertura del foro 'Transición energética en Cantabria: Retos y oportunidades para un futuro sostenible', que ha tenido lugar en el Palacio de La Magdalena. En concreto, el papel clave que espera obtener «próximamente» -a finales de este año, ha fechado- la prórroga de la concesión para explotar la central hidroeléctrica de Aguayo durante 50 años más. Un documento esencial que asegura a la compañía energética su capacidad de invertir en un proyecto que cifra en más de 900 millones de euros.

Extender dicha concesión es una cuestión que el Gobierno de Cantabria también venía demandando al Estado para poder encauzar la operación y que según apunta ahora el directivo de Repsol está cerca de ser una realidad. Y no solo eso, también una vez resuelto dicho cabo suelto en la recta final del año, espera que en el arranque del siguiente se oficialice también la autorización administrativa previa para el proyecto de ampliación de esta instalación.

«Para nosotros Cantabria es un territorio estratégico en este reto» Enrique Pedrosa Director de Operaciones de Repsol

Se trata de una de las actuaciones más esperadas en Cantabria, considerada como estratégica dentro del reto de la descarbonización. «Aguayo II es una apuesta por el futuro del país», ha trasladado el representante de la empresa en cuyo organigrama la región ocupa un papel protagónico. «Para nosotros Cantabria es un territorio estratégico en este reto», y la pieza capital de ese ajedrez es Aguayo II. «Es fundamental para avanzar en una iniciativa que refuerza la seguridad energética y contribuye a la transición hacia un sistema más sostenible en todo el país».

De hecho, el compromiso actual de Repsol es lograr ser una compañía de cero emisiones netas en 2050. «Para ello seguiremos suministrando la energía que la sociedad necesita, como hoy, pero lo haremos con nuevas materias primas, nuevos procesos y productos energéticos descarbonizados». Gracias, entre otras vías, a centrales hidráulicas como la de Aguayo que quieren ampliar y que «facilitará la integración de las energías renovables y reforzará la estabilidad de la red, contribuyendo a alcanzar los objetivos climáticos y energéticos que tenemos en España y también en Europa".

No ha sido el único representante de la energética que ha intervenido en la jornada de este martes en Santander. También ha participado Luis González Mateo, subdirector del proyecto Aguayo, que se ha referido a la ampliación como «una iniciativa bandera para Repsol» para repotenciar la central que entró en actividad en el año 83. «Infraestructuras como esta son sobre todo necesarias cuando sobra sol o viento para poder almacenar la energía y generarla cuando haya una demanda alta», al mismo tiempo ha incidido en que «es una tecnología que tiene inercia mecánica, esto permite mantener la frecuencia estable, que habría ayudado mucho para evitar el el apagón que hubo en abril porque es capaz de aportar energía masiva en muy corto plazo de tiempo».

La ampliación de Aguayo II brindará un gigavatio (GW) adicional e implicará una inversión de 900 millones de euros. La Universidad Pontificia de Comillas ha estimado que la actuación implicará un ahorro de 90 millones anuales en el sistema energético español, y que en fase de construcción se generará en torno a los mil puestos de trabajo.

«Sin energía, sobra todo lo demás»

En el encuentro, que ha organizada por primera vez en Cantabria el Club Español de la Energía con la colaboración de Repsol, también han participado otros como la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti. Este último ha advertido que hay proyectadas inversiones muy importantes que dependen de que la planificación eléctrica incluya las infraestructuras necesarias para el suministro. «Si no tienes energía, te sobra todo lo demás». «España se juega en estos meses inversiones de miles de millones que, si no se pueden garantizar aquí por la falta de energía, se irán a otros países que sí la tienen garantizada».

En el caso de Cantabria, ha citado el Campus Tecnológico de Centro de Datos Altamira, que sería la mayor inversión privada de la historia (3.600 millones), y para el que ha vuelto a pedir al Gobierno central que los 3,8 gigavatios que contempla en su planificación sean adjudicados a los proyectos «más eficientes» frente a los «meramente especulativos, ineficaces o de gran impacto ambiental»; el centro logístico de La Pasiega, que necesita una «repotenciación»; o Aguayo II.

También ha subrayado que la cogeneración ha disminuido un 92% pese a que buena parte de las principales empresas de Cantabria son cogeneradoras, porque «España tiene un problema que no ha resuelto» respecto al precio de la energía que éstas afrontan, que es «más del doble que en Francia y más de un 30% superior que en Alemania, lo que afecta de manera muy importante a su competitividad».

Finalmente, la alcaldesa de Santander ha señalado la regulación energética como un «gran reto» en España, al tiempo que ha defendido la necesidad de tener una planificación para «saber hacia dónde vamos y cuánto tiempo tenemos para esos cambios».

«Cuando las empresas privadas a veces se topan con la regulación, miedo nos da a veces lo que dice Europa, lo que el Gobierno de España tarda en hacer las cosas, los atascos que puede haber en los gobiernos autonómicos y esas licencias o permisos que pueden tener los ayuntamientos», ha advertido.

Tras la apertura, el evento ha continuado con mesas redondas sobre el almacenamiento y la descarbonización, de la mano de responsables de EDP, Endesa, Iberdrola, CEOE-CEPYME, Grupo Consorcio, Forgings & Castings, la Universidad de Cantabria o el Sea of Innovation Cantabria Cluster (SICC), para terminar con la clausura a cargo del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares.