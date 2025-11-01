Sidenor agota su ERTE sin dar detalles a la plantilla de Reinosa de los planes de futuro

En marzo del año pasado, Sidenor sacó adelante un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en sus instalaciones de laminado de acero, situadas en ... Reinosa y Azkoitia (Guipúzcoa), que terminó extendiéndose hasta ayer. El 31 de octubre era la fecha marcada en el calendario hasta la cual se podía prolongar como máximo el ajuste. Un día que llegó ayer sin una comunicación oficial por parte de la empresa de los planes de futuro. Y eso pese a que los desencadenantes que motivaron la medida, principalmente vinculados a la ralentización de la actividad en sectores básicos para la siderúrgica vasca, no han mejorado «ostensiblemente», tal y como han dado traslado a este periódico fuentes conocedoras de la situación.

No solo las dificultades que atraviesan los clientes de Sidenor (principalmente empresas de automoción o el ámbito eólico) están lastrando a la firma siderúrgica, también las tensiones arancelarias están afectando a las expectativas. Aunque en este sentido, podría suponer un alivio la nueva estrategia de la Unión Europea para proteger al acero continental vía trabas arancelarias frente a las importaciones de terceros países. Por ello, a la espera de que se solidifiquen dichas expectativas, la empresa vasca no ha dado información sobre sus planes a futuro todavía.

De hecho, desde la plantilla confirman que «se nos ha dicho que no va a haber un comunicado oficial», aunque ante el fin del ERTE se les ha trasladado que «todo continúa con normalidad en ambas plantas» –en referencia tanto a la cántabra como a la vasca–.

No se decanta que se adopten nuevas medidas y ajustes próximamente, pero por el momento no parece que vayan a llegar antes de que finalice el año en curso, sobre todo teniendo en cuenta que diciembre ya es de por sí un periodo con baja actividad industrial tradicionalmente, y en su lugar podrían aplicarse en el próximo ejercicio. Ante la perspectiva de que se retomen ajustes sí existe en la plantilla «incertidumbre», aunque al mismo tiempo tranquiliza el hecho de que «Reinosa no ha estado especialmente afectada por el ERTE que acaba de concluir». Todo porque en la fábrica cántabra, donde trabajan cerca de 140 personas, los ajustes han tenido naturaleza irregular por departamentos durante todo este tiempo. En el centro de trabajo cántabro el comité y la compañía pactaron medidas adicionales que aliviaron en parte el impacto del ajuste. No así en Azkoitia, donde ante la falta de acuerdo el expediente se aplicó de forma íntegra.

En el caso de que se quiera sacar adelante un nuevo expediente de regulación, deberá iniciarse un proceso de negociación desde cero. En octubre desde la empresa se trasladó a este periódico que «se estaba analizando la situación» y se reconoció que la actividad no había variado excesivamente desde el momento en que la empresa decidió optar por una regulación temporal del empleo que ya ha tocado a su fin.