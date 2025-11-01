El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una persona accede al recinto industrial de Sidenor ubicado en Reinosa. DM

Sidenor agota su ERTE sin dar detalles a la plantilla de Reinosa de los planes de futuro

El expediente se planificó el año pasado y se ha extendido hasta ayer, fecha en la que se terminaba el plazo para más prórrogas

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:42

En marzo del año pasado, Sidenor sacó adelante un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en sus instalaciones de laminado de acero, situadas en ... Reinosa y Azkoitia (Guipúzcoa), que terminó extendiéndose hasta ayer. El 31 de octubre era la fecha marcada en el calendario hasta la cual se podía prolongar como máximo el ajuste. Un día que llegó ayer sin una comunicación oficial por parte de la empresa de los planes de futuro. Y eso pese a que los desencadenantes que motivaron la medida, principalmente vinculados a la ralentización de la actividad en sectores básicos para la siderúrgica vasca, no han mejorado «ostensiblemente», tal y como han dado traslado a este periódico fuentes conocedoras de la situación.

