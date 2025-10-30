Los sindicatos sorprenden en su cita con Buruaga y consideran que el Presupuesto «tiene buena pinta»

Héctor Ruiz Santander Jueves, 30 de octubre 2025, 18:49 Comenta Compartir

El Gobierno en minoría del PP todavía tiene muchos escollos por superar para sacar adelante las cuentas del próximo ejercicio –más aún en un momento en el que su socio de investidura, el PRC, parece distanciarse más que en anteriores negociaciones–. Por ello más que nunca necesita recabar un consenso que, parece, está en vías de conseguir por parte de los agentes sociales. Ayer se dio una primera aproximación del Presupuesto planteado para 2026 y en concreto los sindicatos arrojaron unas primeras posiciones positivas. El más efusivo ha sido UGT, puesto que su secretario general, Mariano Carmona, directamente reconoció que el documento económico «tiene buena pinta», mientras que su homóloga de CC OO se mostró algo más cauta pero también optimista. Por su parte, el presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde, también dio una aprobación inicial porque considera que se está siguiendo «la estrategia adecuada».

«La estrategia es adecuada pero hace falta celeridad para ser competitivos ante otras comunidades» Enrique Conde Presidente CEOE-Cepyme

«Ha sido un primer acercamiento positivo, pero aún no tenemos el documento en detalle» Rosa Mantecón Secretaria General CC OO

«Las cuentas que nos han presentado abordan los servicios públicos y apuestan por su calidad» Mariano Carmona Secretario General UGT

De esta forma, tanto CC OO como UGT calificaron el presupuesto en trámite como «expansivo». «Da para mucho», dijeron. Aunque todavía es pronto para dar valoraciones con rotundidad. La de ayer fue la primera toma de contacto y los diferentes consejeros presentaron a los sindicatos y a la patronal los proyectos y cifras en líneas generales. «En los próximos días se han comprometido a darnos el documento detallado», explicó la responsable de CC OO en Cantabria. Mantecón incide en que «hay cuestiones sobre todo vinculadas a políticas sociales y empleabilidad que nos han asegurado que se verán reflejadas, pero seguro que habrá otras cuestiones en las que tendremos que trabajar en este proceso».

En la misma línea hablaba al término de la reunión el secretario general de UGT, que consideró «productivo» el encuentro. «Las cuentas abordan los servicios públicos y apuestan por su calidad», dijo al tiempo que remarcó que el proyecto presupuestario «hace también una apuesta por la vivienda que nosotros reclamábamos con una dotación presupuestaria que duplica la que había; tanto en la construcción como en las ayudas al alquiler y las garantías para las personas menores de 30 años para acceder a una vivienda mediante una hipoteca». Asimismo, «se incluyen medidas para las infraestructuras y para potenciar el sector primario».

Por su parte, el presidente de CEOE-Cepyme Cantabria valora positivamente que «se está avanzando con la agenda marcada» por el diálogo social, y concretamente Conde destaca «la concreción de algunos acuerdos como el plan de empleo para mayores de 45 años recientemente firmado». En cuanto a las cuentas para el próximo ejercicio, exige a todos los partidos «consenso para su aprobación», y poder centrarse en cuestiones prioritarias «como la productividad», ya que Cantabria en competitividad «sigue por debajo de otras comunidades».

Compromisos

También desde el Gobierno se valoró el encuentro, que encabezó la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, como «productivo y positivo». Así lo trasladaron los consejeros de Economía e Industria, Luis Ángel Agüeros y Eduardo Arasti, respectivamente. El anteproyecto, incidieron, «recoge 219 millones de euros más, que no tendríamos de no haber estos presupuestos» y que en las próximas semanas se irá completando al incorporar «el mayor número posible de aportaciones» que transmitan los agentes sociales.