Sodercan abre el plazo para solicitar asesoramiento en internacionalización Misión comercial realizada en el mes de julio La finalidad es ayudar a las empresas a superar los inconvenientes que supone la salida a los mercados exteriores EFE Jueves, 23 agosto 2018, 19:49

El Boletín Oficial de Cantabria ha publicado hoy la convocatoria del programa de asesoramiento de Sodercan para la iniciación a la internacionalización de microempresas y pequeñas empresas de Cantabria 2018.

Según explica la empresa pública en la convocatoria, para apoyar este segmento de empresas a superar los inconvenientes que supone la salida a los mercados exteriores, se ha diseñado este programa con el objetivo de guiarlas y apoyarlas a dar sus primeros pasos en el proceso de internacionalización.

Este programa ofrece servicios de tutoría y asesoramiento personalizado con una dedicación de 30 horas por empresa, distribuidas en jornadas de 5 horas, y cuyo cronograma se determinará en cada caso de forma flexible entre el profesional asignado y la propia empresa participante.

Podrán solicitar este asesoramiento las microempresas, de menos de diez trabajadores, o pequeñas empresas (de entre 10 y 49) con domicilio o centro de trabajo en Cantabria.

Los solicitantes deberán tener potencial exportador, con una cifra de exportación que no sea superior al 25% de su facturación, no haber participado con anterioridad en otros programas de iniciación de ICEX y disponer de producto o servicio propio. Este programa de asesoramiento no tiene coste para la empresa participante.

Las solicitudes para la convocatoria 2018, podrán presentarse en la sede de Sodercan desde el día siguiente a su publicación en la web de dicha empresa hasta el agotamiento del crédito presupuestario disponible para el desarrollo de este programa, nunca más tarde del 27 de diciembre de 2018.