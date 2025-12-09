Sodercán apoya la contratación de técnicos de comercio internacional en 15 pymes cántabras La convocatoria 'Más Talento' ha implicado un desembolso de casi 302.000 euros

Martes, 9 de diciembre 2025

Este año la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, Sodercán, perteneciente a la Consejería de Industria, estableció como propósito impulsar la actividad comercial exterior de la comunidad con su I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028. El plan incluye varias medidas que se están aplicando, entre ellas se han concedido ayudas por un total de 301.897 euros a 15 pymes de la región para la contratación de técnicos de comercio internacional.

Esta convocatoria, denominada 'Más Talento', pretende apoyar la contratación indefinida de profesionales especializados para la realización de funciones específicas de desarrollo comercial internacional. La pretensión es promover la especialización de plantillas empresariales, el acceso de profesionales al mercado laboral y facilitar el retorno del talento a la región.

La convocatoria 'Más Talento' establece hasta 25.000 euros de subvención por cada nuevo contrato de personal técnico especializado con funciones específicas de desarrollo comercial internacional. Estas ayudas están dirigidas a empresas, cualquiera que sea su forma jurídica y tamaño, que estén válidamente constituidas, cuenten con el domicilio social y/o centro de trabajo en Cantabria, y que acrediten actividad exportadora. También están destinadas a autónomos, y como tal, forman parte del I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo de Cantabria.

Las beneficiarias de la convocatoria de 2025 han sido Newtesol, Transportes Lasarte, Evenbytes, Banbu Cosmética Natural, Erzia Technologies, Consulting Informático de Cantabria (CIC), Ingenieria Zero, Mercados Mundiales Import Export, Puertas Roper, Vulcanic Termoeléctrica, Autoflex-Knott Ibérica, DSW Solutions, Lis Data Solutions, Natalia Expósito Molinero y Astilleros de Santander (Astander).

La convocatoria establece una intensidad máxima de hasta el 70% del presupuesto elegible -12 primeros meses de contratación-, que puede llegar hasta el 80% en las contrataciones que supongan retorno de talento de profesionales cualificados dedicados al desarrollo de actividades comerciales que trabajen fuera de Cantabria y que vuelvan a la región.

El contrato indefinido entre la empresa beneficiaria y el profesional debe estar formalizado entre el 1 de julio de 2024 y los 45 días naturales desde la fecha de resolución de concesión. Se consideran conceptos subvencionables el salario bruto y la cuota empresarial a la Seguridad Social, y cada empresa podrá presentar hasta dos solicitudes en cada convocatoria. Cada entidad solicitante puede presentar como máximo dos solicitudes.

En un comunicado, el consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha explicado que las empresas cántabras encuentran «serias dificultades» para contratar a este tipo de profesionales, una brecha entre la oferta y demanda que es «una realidad generalizada a nivel nacional». Por eso, desde Sodercán se están promoviendo acciones para impulsar la capacitación de profesionales que puedan liderar la proyección internacional de las organizaciones. En definitiva, para «retener el talento cántabro, formarlo, atraer talento de fuera y que se quede en empresas cántabras».