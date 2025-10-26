El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede del Banco de España Óscar Chamorro

Solo dos de cada diez españoles logra guardar el 20% de sus ingresos en la hucha

La tasa de ahorro de los hogares españoles cayó al 12,4% en el segundo trimestre del año, según el INE

Clara Alba

Clara Alba

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:04

Comenta

Ocho de cada diez españoles consiguen ahorrar de forma regular u ocasional. Sin embargo, solo dos de cada diez alcanza el nivel recomendado de destinar ... el 20% de los ingresos mensuales al ahorro, según el II Estudio de Conductas sostenibles de la población española realizado por Triodos Bank. Los autores del estudio apuntan a que, en España, la cultura del ahorro sí que está arraigada, al menos como intención ocasional. Otra cosa es que se consiga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en el País Vasco tras salir de prisión
  2. 2

    El Mercado de Puertochico, en el centro del debate
  3. 3

    Verde y blanco... en la medida de lo posible
  4. 4

    Colindres presenta 25 alegaciones al PSIR de Laredo para expresar sus dudas sobre el plan
  5. 5

    Casares acusa a Buruaga de «chantajear» a los alcaldes y de «hacer negocio» con la salud
  6. 6 Bezana rinde homenaje póstumo al policía local Álvaro Fernández
  7. 7 Alejandro Rivas es el rey de la velocidad en Potes
  8. 8

    Turrón en manga corta en el supermercado
  9. 9

    Nuevos tiempos
  10. 10

    «El fuego ha arrasado con la fábrica»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Solo dos de cada diez españoles logra guardar el 20% de sus ingresos en la hucha

Solo dos de cada diez españoles logra guardar el 20% de sus ingresos en la hucha