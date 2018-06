«La sucesión en una empresa debe estar exenta fiscalmente al 100%» Paloma Fernández, nueva presidenta de Acefam. / Roberto Ruiz Paloma Fernández, presidenta de la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar, pide cambios formativos para paliar la falta de personal especializado en el ámbito industrial regional JESÚS LASTRA Santander Martes, 19 junio 2018, 07:10

Paloma Fernández afronta un nuevo reto. Tras 17 años como miembro de la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar (Acefam), nueve de ellos como directiva, acaba de acceder a la Presidencia de la organización en sustitución de Manuel Huerta tras la renuncia de este último al no poder consensuarse la renovación de la Junta. Responsable del Grupo Sifer, con cerca de seis décadas de actividad en diversos ámbitos, aborda esta nueva responsabilidad con el objetivo de seguir haciendo más grande la entidad que empieza a pilotar.

–¿Se imaginaba hace un mes convertirse en presidenta de la Empresa Familiar de Cantabria?

-Llevo nueve años en la Junta Directiva y creo que cerca de 17 en la Asociación. Desde el mandato anterior, el de Mar (Gómez Casuso), ya hubo varios miembros de la Junta Directiva que me habían hecho la proposición. Llegó entonces Manuel (Huerta) con mucha ilusión, por lo que me pareció oportuno apostar por ese aire fresco después de seis años de mandato. Pienso que cualquiera de los miembros que estábamos en la Junta estábamos dispuestos a trabajar por la Asociación y en un momento llegar a la Presidencia. Simplemente es otra forma más de trabajar para Acefam. El presidente representa, pero toda la Junta es la que trabaja.

–¿Por qué decidió dar el paso?

-Era una nueva ilusión personal, un reto y un crecimiento para una empresaria como yo que vive su grupo de empresas en el día a día y que te permite optar a nuevas oportunidades para crecer a nivel personal.

–Manuel Huerta renunció a un segundo mandato ante las diferencias por la renovación de la Junta Directiva, ¿por qué no se ha podido alcanzar un consenso?

-A veces hay diferencias de criterios. Tampoco es que no se haya podido llegar a un acuerdo. Hay unos estatutos que nos hemos limitado a cumplir y es el número de miembros que se deben renovar. La ampliación del número de miembros de la Junta Directiva es algo que debe ser votado en la Asamblea, algo que en el último momento se decidió no hacer al renunciar Manuel a su candidatura.

–¿Qué espera de este mandato?

-Seguir creciendo con ilusión. Creo que Acefam, tanto para mí como para todos los socios, es un legado en el que lo que nos proponemos es crecer. Actualmente somos casi 60 asociados, por lo que el objetivo es enriquecer a todas las familias que pertenecen a la organización ofreciéndoles conocimientos, ponentes, cursos y actividades. Trabajando junto a otras territoriales y al Instituto de Empresa Familiar se está avanzando mucho para que las compañías estén informadas de todo lo que les puede ayudar.

–En su discurso de presentación solicitaba ayudas a las administraciones, ¿qué medidas concretas demandan?

-Lo que tratábamos de transmitir es que muchos empresarios se quejan de que para empezar otro tipo de actividad dentro de sus compañías las administraciones públicas exigen demasiados pasos y se alargan los procesos. Lo que pedimos es mayor agilidad en la tramitación para que la gente no desista de esos nuevos proyectos. Igualmente hacemos hincapié en el asunto de la sucesión. No es justo que haya diferencias tributarias en las diferentes autonomías y, si esa carga es excesiva, hay muchas empresas que no pueden heredarse al no poder asumir la liquidación fiscal.

–¿Cómo valora el marco fiscal cántabro en el campo de la sucesión empresarial?

-Todo es mejorable. De momento no estamos al nivel de Asturias, que prácticamente tienen que entregar la empresa al Gobierno autonómico. Preferimos quedarnos como estamos a que nos lo toquen. Creo que la sucesión en una empresa debe estar exenta al 100%. Si queremos mantener puestos de trabajo y crecimiento económico debe ser éste el camino. La empresa familiar es la que más reinvierte y la que recibe menos ayudas. Cualquier compañía que podamos tener alrededor y no sea familiar, por el hecho de no ser de aquí, ya ha recibido ayudas y se dedica a hacer la competencia a las empresas locales. Estas organizaciones no pagan los mismos sueldos que nosotros. La gente busca trabajo y se agarra a un clavo ardiendo cuando se lo ofrecen. Nosotros somos mucho más cuidadosos con nuestros trabajadores.

–¿No se siente valorada socialmente Acefam?

-La Asociación sí. Lo que pasa es que es un tema no sólo de Cantabria, sino nacional, que ve al empresario como una figura que es la que manda y no hace nada. Muchos trabajadores ven que los empresarios están desde que sale el sol hasta que se pone trabajando y sufriendo la empresa para poder crecer. Yo veo que muchos empleados de empresas familiares se sienten más valorados que en otro tipo de compañías.

–También ha solicitado cambios en la FP Dual, ¿qué modificaciones requieren?

-Tenemos en Cantabria empresas industriales, metal, madera, automoción... Todo el mundo se queja de que falta gente con formación, que todos los currículos son universitarios. Por ejemplo, cuesta encontrar gente que trabaje de tornero, en el País Vasco tuvieron problemas para hallar soldadores... La formación tiene que estar más enfocada a la empresa, no sólo teoría. Aquí hace falta eso. El modelo de aprendices de Alemania es el camino.

–¿Cómo ve la economía de Cantabria y sus perspectivas?

-Esta crisis ha sido muy larga, mucho. En todas las trayectorias empresariales hemos visto recesiones, pero esta es de las que más nos ha costado salir. Aún no lo hemos hechos, creo. Se habla de I+D, de internacionalización, pero no todos los negocios pueden, pues muchos están enfocados a los servicios. Si la gente no consume, nos afecta absolutamente a todos. Hemos cogido mucho miedo a gastar el dinero.

–¿Tienen suficiente visibilidad las mujeres empresarias?

-Creo que hoy en día es un tema que ya queda fuera de contexto. Hay muchas mujeres empresarias muy válidas. Nunca me he sentido discriminada en ningún momento respecto a los hombres dentro de la empresa.