Operarios, este lunes, en la descarga de la cabeza de la tuneladora, una de las piezas más grandes de la máquina. DM

La supertuneladora que ampliará el metro de Madrid llega en barco a Santander desde Alemania

La enorme máquina Mayrit desembarcó en 14 piezas, algunas de ellas de más de cien toneladas, gracias a un minucioso operativo con dos grúas

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:13

La ampliación de la Línea 11 del Metro de Madrid es tan ambiciosa que sale desde Alemania y pasa por Santander. Concretamente, la supertuneladora Mayrit, ... que ha sido diseñada y construida especialmente para el colosal proyecto en el país germano y que ha llegado a España por el acceso que representa el puerto cántabro. Fue este lunes cuando el singular envío llegó a la estación marítima y se desembarcó en una operación especial que requirió una minuciosa coordinación. No es para menos. Hablamos de un total de 14 piezas pesadas que conforman una bestia de 804 toneladas que tocó tierra española por la puerta cántabra y que ya están camino de Madrid en camiones especiales para cumplir con su destino.

