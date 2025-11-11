La supertuneladora que ampliará el metro de Madrid llega en barco a Santander desde Alemania

La ampliación de la Línea 11 del Metro de Madrid es tan ambiciosa que sale desde Alemania y pasa por Santander. Concretamente, la supertuneladora Mayrit, ... que ha sido diseñada y construida especialmente para el colosal proyecto en el país germano y que ha llegado a España por el acceso que representa el puerto cántabro. Fue este lunes cuando el singular envío llegó a la estación marítima y se desembarcó en una operación especial que requirió una minuciosa coordinación. No es para menos. Hablamos de un total de 14 piezas pesadas que conforman una bestia de 804 toneladas que tocó tierra española por la puerta cántabra y que ya están camino de Madrid en camiones especiales para cumplir con su destino.

Fue este lunes cuando echó el amarre un gran buque en el Puerto de Santander que en su interior transportaba a una pasajera muy especial: Mayrit, de tipo EPB (Earth Pressure Balance). Es la máquina que se encargará de abrir paso al metro de Madrid para conectar el suroeste con el noroeste de la capital y vertebrar de forma transversal zonas estratégicas como el aeropuerto, Ifema, el hospital Isabel Zendal y la futura Ciudad de la Justicia. Una intervención sin parangón que requería de una maquinaria a la altura completamente especializada y diseñada para el reto y que ha sido creada por la alemana Herrenknecht AG. Y Santander también es el escenario de uno de los capítulos del cuaderno de bitácora de este reto.

El desembarco en el puerto marítimo cántabro se desarrolló durante horas, sacando cada pieza del descomunal puzle que conforma la excavadora. Uno de los componentes más grandes era la cabeza de la maquinaria, la que perforará las entrañas de Madrid y supone una carga de 110 toneladas, aunque aún desembarcó un componente de más peso, de 163 toneladas. Una movilización que requirió este lunes de grandes grúas de 144 y 104 toneladas para el izado. «En el puerto de Santander nos hemos especializado en este tipo de desembarcos que se denominan carga de proyecto y que se caracteriza por tener piezas de gran volumen y peso por lo que implican una manipulación y una operación muy particular», explica el máximo responsable de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz.

En este caso, el operador portuario que se encargó de la labor fue Cobasa, del grupo GOF. No obstante, aunque Díaz reconoce que es uno de los proyectos de mayor envergadura en los que ha estado el Puerto de Santander, no es el único. De hecho, es la segunda tuneladora que se recibe en la estación marítima en los últimos tres años. «Son de las operaciones más complejas técnicamente, no solo por lo grande que son las piezas, también por la rigurosa coordinación que hace falta en operaciones que requieren de dos grúas». Además, se trata de un conjunto de nada menos que 14 piezas que ahora continúan su viaje por carretera hasta la capital, ya en tierra firme.

15 metros por día

Todo en Mayrit está pensado y calibrado para adaptarse perfectamente a las condiciones geológicas y geotécnicas del terreno madrileño y poder acometer uno de los proyectos más relevantes de los últimos años del transporte público de la capital. Su fabricación ha llevado más de 20 meses en la factoría que Herrenknecht AG, uno de los proveedores más reconocidos del mundo de este tipo de maquinaria, tiene en Schwanau, Alemania. La tuneladora mide en total, una vez ensamblada, 98 metros de largo y es capaz de avanzar bajo tierra hasta 15 metros por día. De media, puede completar unos 500 metros al mes con equipos de doce personas por turno. Así, deberá perforar el túnel del tramo comprendido entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, una de las fases más complejas de la ampliación de la red del metro de la capital.