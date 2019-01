100 trabajadores del Grupo Sadisa reclamarán en el juzgado una paga extra de 2018 DM CCOO denuncia los continuos retrasos en el pago de las nóminas a los empleados de Hormisa y Sadisa PILAR CHATO Santander Lunes, 14 enero 2019, 20:21

CC OO ha denunciado hoy que el Grupo Sadisa ha «obligado» a cien trabajadores a acudir al juzgado para reclamar la paga extra de diciembre de 2018 después de que la reunión en el Orecla de esta mañana terminara sin acuerdo. Según el sindicato, la empresa ha dicho que no pagará esa extra

Loa representantes de los trabajadores advierten de que llueve sobre mojado, ya que no ha sido hasta el pasado diciembre cuando por fin se les han abonado las pagas extraordinarias de diciembre de 2017 y junio de 2018, que aún las tenían pendientes. «Los trabajadores de las empresas Hormisa y Sadisa, pertenecientes al Grupo Sadisa, ya no pueden más. Se sienten infravalorados, ninguneados y maltratados», señala la nota de prensa de CC OO, en la que se explica que desde el pasado mes de julio se ha reclamado cada mes el abono de los salarios «una vez vencido el periodo de pago y tras perder la confianza que tenían en la empresa, que ha estado actuando así durante mucho tiempo convirtiendo el impago de las nóminas en una práctica habitual».

«Durante demasiado tiempo se nos ha dado largas con sucesivas promesas de pago que han resultado ser engaños para ganar tiempo y que se han incumplido sistemáticamente. Hemos mostrado nuestra buena voluntad pero el director del grupo, Santiago Díaz, no nos respeta e incumple su palabra, rubricada en un documento firmado por él, de abonarnos lo que es nuestro, lo que nos pertenece por derecho, por hacer nuestro trabajo», ha apuntado Bernardo Castillo, delegado de CCOO en Hormisa.

Las secciones sindicales de CCOO en una y otra empresa están «hartos» de una situación que se ha vuelto «dramática» según pasan los meses, dicen. José Ángel Fandiño, delegado de CCOO en Sadisa, explica que al principio se decidió no emprender ninguna acción, entendiendo que eran momentos difíciles. «Pero ahora ya se está trabajando a buen ritmo y no estamos dispuestos a callar más. Nos discriminan hasta el punto de humillarnos porque el trato no es igual en otras empresas del grupo, que sí pagan escrupulosamente a su personal», como es el caso de las empresas que trabajan con contratos vinculados al desempeño de servicios en administraciones o en otras empresas en donde se establece el pago puntual como requisito. CCOO señala que es el caso del contrato de basuras del Ayuntamiento de Santander o el de la cantera de Solvay, que también gestiona el Grupo Sadisa.