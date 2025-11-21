Cantabria llega a octubre con 5.731 accidentes laborales con baja, un 6,3% menos que en 2024

Cantabria acumula este año hasta el pasado mes de octubre 5.731 accidentes laborales con baja (5.036 en el centro de trabajo y 695 ... en el desplazamiento a o desde él o In Itinere), un 6,3% menos (384) que los registrados en el mismo período de 2024 y la menor cifra de los últimos cuatro años en estas fechas, según aclaró este viernes el último avance estadístico del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (Icasst).

El departamento de Salud Laboral de UGT valoró estas cifras y aclaró que de los 5.731 accidentes laborales con baja contabilizados en Cantabria hasta el pasado mes de octubre, 5.689 fueron leves (371 o 6,12% menos que en 2024), 39 graves (ocho o 17,1% menos) y tres mortales (cinco o 62,5% menos que el año pasado en estas fechas).

UGT-Salud Laboral subrayó que la mencionada reducción de la siniestralidad laboral en Cantabria en 2025 se acumula tras descender en cada uno de los 10 meses de este año contabilizados, un 16,7% y 119 accidentes menos en el caso del pasado mes de octubre (de 711 a 592).

Igualmente, desde Comisiones Obreras apuntaron que la siniestralidad «continúa imparable» y pone de manifiesto «la falta de medidas preventivas y el incumplimiento sistemático de la Ley de Prevención por parte de las empresas».

Para Laura Lombilla, secretaria de Salud Laboral del sindicato en la región, «Cantabria necesita implementar medidas para que la comunidad cuente con un plan de choque contra la siniestralidad».

«A pesar de esta reducción de los accidentes de trabajo respecto a 2024, las cifras continúan siendo inasumibles y demuestran que es imprescindible el fortalecimiento de las medidas de protección para crear entornos laborales seguros», remarcó Lombilla, para añadir que «detrás de cada accidente está el sufrimiento de las personas trabajadoras».