El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Accidente laboral mortal producido este miércoles en el Polígono de Barros (Los Corrales). Cavia

Cantabria llega a octubre con 5.731 accidentes laborales con baja, un 6,3% menos que en 2024

La reducción se ha producido en todos los meses de 2025, con la menor cifra de los últimos cuatro años

J. L.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:24

Comenta

Cantabria acumula este año hasta el pasado mes de octubre 5.731 accidentes laborales con baja (5.036 en el centro de trabajo y 695 ... en el desplazamiento a o desde él o In Itinere), un 6,3% menos (384) que los registrados en el mismo período de 2024 y la menor cifra de los últimos cuatro años en estas fechas, según aclaró este viernes el último avance estadístico del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (Icasst).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fallo en «la comprobación de puertas» deja en la calle a todos los pasajeros del tren de la línea C-2 en Santander
  2. 2

    El temporal mantiene las nevadas en zonas altas y problemas en algunas carreteras
  3. 3

    El dueño del Panteón del Inglés se hará cargo de resolver la presencia del inquilino
  4. 4 El temporal deja varias incidencias por granizo y nieve en la red de carreteras cántabras y un choque múltiple en la A-67
  5. 5 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  6. 6

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  7. 7

    Detenidas cuatro personas de una misma familia por tráfico de droga en Cazoña
  8. 8

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  9. 9

    El segundo de la Roja, forjado en La Albericia
  10. 10

    Un vecino de Renedo de Cabuérniga sufre tres ataques de lobo en apenas cinco días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cantabria llega a octubre con 5.731 accidentes laborales con baja, un 6,3% menos que en 2024

Cantabria llega a octubre con 5.731 accidentes laborales con baja, un 6,3% menos que en 2024