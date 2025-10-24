El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Audiencia Nacional investiga al presidente de Sidenor por contrabando con una empresa de armas israelí
Turistas en la playa de San Juan de la Canal, el pasado agosto. Roberto Ruiz

Cantabria no supera la EPA de récord del verano de 2024 pero sigue en situación de pleno empleo

La encuesta difundida este viernes deja 22.100 parados, 1.300 más que un año antes, frente a una caída media nacional del 5,12%

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Viernes, 24 de octubre 2025, 09:41

Comenta

Los máximos de afiliación que ha registrado Cantabria en la temporada estival no han tenido su reflejo en la Encuesta de Población Activa (EPA) del ... tercer trimestre. Tal vez, precisamente, porque la actualización de 2024 arrojó las mejoras cifras desde 1996, la Comunidad no ha podido superar aquellos guarismos, que daban 270.000 ocupados entre julio y septiembre. Ahora, la actualización que acaba de publicar este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE) deja a la región con 268.400 personas con empleo durante la campaña veraniega, cerca del récord del ejercicio previo. Dicha suma supone una mejora de 2.100 trabajadores en relación al trimestre anterior, una subida del 0,78% frente al incremento medio del 0,53% de todo el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  2. 2 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  3. 3

    Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias
  4. 4

    Los docentes mantienen su presión:«La lucha continúa por un acuerdo digno»
  5. 5 Benjamín azota la costa cántabra con rachas de hasta 111 km/h en Santander
  6. 6 Adiós a Esperanza Urquijo, fundadora del Mesón Marinero de Castro
  7. 7

    Villalibre cuenta que sufrió problemas de salud mental antes de recalar en el Racing
  8. 8

    La tortilla de patata de Nacho Solana en diez pasos
  9. 9

    Más de 900 racinguistas se quedan con las ganas de viajar
  10. 10 Un fallo en el examen a bombero de Torrelavega obliga a repetir la prueba práctica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cantabria no supera la EPA de récord del verano de 2024 pero sigue en situación de pleno empleo

Cantabria no supera la EPA de récord del verano de 2024 pero sigue en situación de pleno empleo