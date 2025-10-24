Cantabria no supera la EPA de récord del verano de 2024 pero sigue en situación de pleno empleo

Los máximos de afiliación que ha registrado Cantabria en la temporada estival no han tenido su reflejo en la Encuesta de Población Activa (EPA) del ... tercer trimestre. Tal vez, precisamente, porque la actualización de 2024 arrojó las mejoras cifras desde 1996, la Comunidad no ha podido superar aquellos guarismos, que daban 270.000 ocupados entre julio y septiembre. Ahora, la actualización que acaba de publicar este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE) deja a la región con 268.400 personas con empleo durante la campaña veraniega, cerca del récord del ejercicio previo. Dicha suma supone una mejora de 2.100 trabajadores en relación al trimestre anterior, una subida del 0,78% frente al incremento medio del 0,53% de todo el país.

Eso sí, Cantabria no ha podido mejorar el listón interanual, el mencionado techo desde mediados de la década de los 90. Los ocupados bajan en 2.300 en los últimos 12 meses, según la EPA, un descenso del 0,86% que contrasta notablemente con la mejora media del 2,58% en España.

Datos nacionales La tasa de paro sube al 10,45% con el fin del verano a pesar de marcar un récord histórico de ocupados

En cualquier caso, el mercado local se encuentra en cifras máximas de ocupación, lo que igualmente lleva a niveles bajos de desempleo, pero que tampoco mejoran el escenario precedente. Cantabria tiene 22.100 parados, 1.800 más que entre abril y junio, una subida del 8,79% que prácticamente cuadruplica la tendencia nacional, con un crecimiento del 2,35%. Más diferente es todavía la tendencia respecto a 2024, con 1.300 desempleados más en la región, un incremento del 5,99%, totalmente opuesto al comportamiento de España, con una caída del 5,12%. De hecho, sólo Murcia se comporta peor en este tiempo, con un aumento del 10,4%.

Aun así, Cantabria se mantiene en situación de pleno empleo técnico con una tasa de paro del 7,62%, casi tres puntos mejor que la de España (10,45%). Eso sí, ya no está en el podio autonómico, pues territorios como Baleares (5,77); País Vasco (6,98); y Navarra (7,29) presentan mejores proporciones.

Activos a la baja

En relación a la tasa de actividad, esto es, el porcentaje de la población en edad de trabajar que está económicamente activa (trabajando o buscando con ahínco una oportunidad laboral), se sitúa en el caso cántabro en el 56,07%, tres puntos peor que el conjunto español (59,3%). A este respecto, los nuevos datos evidencian que tampoco la Comunidad ha podido alcanzar el techo de 2024. Actualmente tiene 290.500 activos, equivalentes a 3.900 más que el trimestre anterior, un ascenso del 1,35% frente al 0,72% nacional. Sin embargo, cae en 1.100 personas en la referencia interanual, un 0,37% menos en contraste con la mejora del 1,72% del conjunto de España.