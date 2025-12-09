El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. EP

La CEOE propone una subida del salario mínimo igual a la de los funcionarios: un 1,5% en 2026

Apuesta por un alza inferior al IPC, de 18 euros, para elevarlo a 1.202 euros al mes, muy por debajo de los 1.273 euros que reclaman los sindicatos

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 19:01

La patronal toma la delantera a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y le sorprende, en un escenario en el que las relaciones entre ambos están ... más tensas que nunca, con una propuesta para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta un 1,5%, el mismo incremento que acaba de aprobar el Gobierno para los funcionarios el año que viene. De esta manera, la renta más baja por un empleo a tiempo completo en España aumentaría 18 euros al mes y pasaría de los actuales 1.184 euros a 1.202 euros brutos al mes, en catorce pagas y, además, no exentos de tributación al IRPF.

