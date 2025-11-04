España supera de nuevo los 21,8 millones de afiliados tras otro acelerón del empleo, aunque el paro sube Un octubre de récord suma 142.000 nuevos puestos de trabajo, pero el desempleo se eleva hasta los 2,44 millones, casi 3,2 millones si se suman los fijos discontinuos sin actividad

El empleo acelera pese al fin de la temporada de verano. En este inicio de otoño España ha conseguido volver a superar la barrera de los 21,8 millones de afiliados, un máximo histórico que registró en junio y julio pero que perdió en los meses posteriores. Es más, octubre ha marcado un récord en creación de empleo si descontamos 2021 por efecto de la pandemia.

Así, se han sumado 141.926 cotizados más de media y se alcanzan los 21.839.592 afiliados, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Seguridad Social. Se trata del mayor aumento de afiliación en un mes de octubre de la serie histórica con excepción del año 2021, cuando se rozaron los 160.000 nuevos empleos tras perderse más de un millón de puestos por la debacle de la pandemia.

La cara amarga del mes, una vez más, la dibuja el paro, que, pese a este fuerte repunte del mercado laboral, vuelve a subir en 22.101 personas en octubre, lo que indica que el nuevo empleo que se crea va a parar a nuevos aspirantes, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo. Pese a esta mala noticia, cabe resaltar que se trata del alza menor alza de la década, a excepción de los dos años de la pandemia, y tres veces menos de la media habitual. El número total de desempleados se eleva así hasta los 2.443.766 personas, el nivel más bajo desde 2007 en este mes pero seguimos a la cabeza de Europa.

Además, esta cifra se eleva hasta rozar los 3,2 millones de personas sin empleo si se suman los 733.000 fijos discontinuos sin actividad, pero que no aparecen registrados en la lista oficial del paro (tampoco en la afiliación). Esta brecha entre paro registrado y efectivo está creciendo tras el fin de verano a consecuencia de todos los empleos estacionales que se esfuman con la llegada de la temporada baja.

Medio millón de empleos en un año

En el último año, la Seguridad Social ha sumado más de medio millón de trabajadores (507.078). También en en términos desestacionalizados, la afiliación se mantiene en cotas históricas, con un incremento de más de medio millón de afiliados a la Seguridad Social es en el último año (+505.674), hasta rozar los 21,8 millones de afiliados. Este mes con 64.569 ocupados más que el mes anterior.

Hay 10.344.599 afiliadas a la Seguridad Social, el 47,4% del total. Son 235.000 más en lo que va de año. La mejoría del empleo entre las mujeres es del 12,4% desde el año previo a la reforma laboral y supera en 2,8 puntos porcentuales a la de los hombres.

