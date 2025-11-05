El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en el Senado. EFE

Las familias de enfermos en paliativos podrán encadenar permisos y cuidarles durante meses

Yolanda Díaz acelera para llevar cuanto antes al Consejo de Ministros las nuevas ausencias retribuidas que podrán solicitar todos los parientes de hasta segundo grado del afectado

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:51

Comenta

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, pretende revolucionar el sistema de permisos laborales en España. La ministra de Trabajo se ha marcado como objetivo ... dar otra vuelta de tuerca a las ausencias retribuidas de los trabajadores y, tras aprobarse recientemente -a iniciativa de su partido, Sumar- una ampliación histórica de los permisos por nacimiento, acelera para sacar adelante su otra meta en esta materia: quintuplicar los actuales días de permisos por defunción y extenderlos hasta los diez días y crear un nuevo permiso de 15 días para atender a las personas en cuidados paliativos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denunciado un hombre en La Albericia porque su pitbull «se tiraba a morder a la gente»
  2. 2 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  3. 3

    Froxá invertirá 32 millones en un plan de mejora con nuevas instalaciones en Vargas que duplicarán su producción
  4. 4 El restaurante con 3.500 vinos y club privado que ha sido elegido la mejor apertura del año
  5. 5

    Condenan al juez de vigilancia penitenciaria de Cantabria a devolver 82.341 euros
  6. 6 Las ruinas de La Remonta
  7. 7

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  8. 8

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  9. 9

    Prohibido pagar para formarse
  10. 10

    La alcaldesa de Santander, sobre el macrobotellón de Pombo: «Actuar o prohibir es imposible»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las familias de enfermos en paliativos podrán encadenar permisos y cuidarles durante meses

Las familias de enfermos en paliativos podrán encadenar permisos y cuidarles durante meses