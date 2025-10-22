El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. EP

Garamendi anuncia que CEOE abandonará la mesa para la reforma del despido ya que la «premisa principal no es cierta»

Denuncia que la actitud del Ministerio de Trabajo provoca «pérdida de confianza en los acuerdos»

C. P. S.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:37

Comenta

Golpe en la mesa por parte del presidente de la CEOE a la mesa de diálogo social. Antonio Garamendi ha anunciado que abandonará las negociaciones ... que estaban en marcha desde este lunes para la reforma del despido en España. «Os anuncio, lo habíamos decidido a la mañana el comité ejecutivo, que en el caso de los despidos, es algo que realmente la justicia nos ha dado la razón, por lo que no vamos a ir a una mesa donde la premisa principal es que no es cierta», señaló Garamendi para anunciar que por primera vez en la historia se levantaba de una mesa de negociación con el Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hamza El Yassir releva a Jesús Blanco al frente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria
  2. 2 La riqueza rompe a España en dos y se amplía la brecha entre el norte y el sur
  3. 3

    Toda la plantilla de Tycsa, del Grupo Celsa, en huelga por «la precariedad laboral» en la fábrica de Nueva Montaña
  4. 4

    Llega a Cantabria el primer menor extranjero procedente de Canarias de los 156 asignados por el Ministerio
  5. 5 Agreden a un joven con piedras en el apeadero de Ganzo
  6. 6

    La Primitiva deja 54.687 euros en Santander
  7. 7 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  8. 8 Los tesoros del sabor cántabro
  9. 9

    Turismo multa con otros 80.000 euros a Iberia por incumplir el contrato de la ruta Santander-Madrid
  10. 10

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Garamendi anuncia que CEOE abandonará la mesa para la reforma del despido ya que la «premisa principal no es cierta»

Garamendi anuncia que CEOE abandonará la mesa para la reforma del despido ya que la «premisa principal no es cierta»