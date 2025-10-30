El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración ante la delegación del Gobierno en Barcelona. Efe

El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»

Desbloquea la mesa del diálogo social y convoca para el próximo miércoles a los sindicatos, aunque estos advierten de que, si no hay acuerdo, en diciembre habrá huelga general

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:40

Comenta

Los funcionarios se echaron a la calle este jueves para exigir una mejora de sus condiciones laborales y esta vez sí su protesta y su ... amenaza de una huelga general en diciembre si no se escuchaba su clamor ha surtido efecto: el Gobierno se sentará a negociar con ellos la subida salarial pendiente. Así lo comunicaron los sindicatos CSIF, UGT y CC OO tras lo que calificaron de una manifestación «masiva» en Madrid frente a la sede del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, así como ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en toda España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular despliegue de la Guardia Civil en el polígono de Parayas para escoltar un convoy de armas
  2. 2

    El nuevo aparcamiento junto a la estación de tren de Santander tendrá 524 plazas
  3. 3

    Un incendio en un edificio de la Plaza Pombo obliga a desalojar a 25 personas de madrugada: «Ha sido un susto importante»
  4. 4

    Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes
  5. 5

    El Ministerio convertirá La Magdalena en el primer Lugar de la Memoria de Cantabria
  6. 6

    La cifra de muertos en la redada de Río supera los 130 tras la aparición de otros 70 cadáveres en un bosque
  7. 7

    Comienza el derribo de la Clínica Cotero, en Menéndez Pelayo
  8. 8

    La familia del cántabro ingresado en Vietnam encuentra un avión medicalizado por 350.000 euros
  9. 9 José Antonio Cortés Fernández recibe el Premio Fisioterapeuta de Cantabria 2025
  10. 10

    Un hombre quema la ropa del tendal de una vecina en Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»

El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»