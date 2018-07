La huelga de Renfe marca un complicado inicio de las vacaciones de agosto Operario de Renfe conduce un tren AVE a los talleres de la Sagra. / Díaz Japón Los paros de Ryanair se saldaron con más de 120.000 afectados en Europa y posibles indemnizaciones de hasta 33 millones de euros EDURNE MARTÍNEZ Madrid Jueves, 26 julio 2018, 22:52

El comienzo de las vacaciones empieza este viernes para muchos españoles. El miércoles es el primer día de agosto -el mes vacacional por excelencia en España- y miles de personas aprovechan ya el fin de semana para viajar a sus destinos. El problema es que muchos se encontrarán con problemas para comenzar estos merecidos días de descanso. A pesar de que por parte del sector aéreo parece que las huelgas han finalizado -por ahora-, este viernes comienza la de trenes. Renfe anunciaba este jueves que ya había cancelado 161 trenes con motivo de la huelga convocada por el sindicato SFF-CGT y Fomento decretaba los servicios mínimos obligatorios.

Los empleados demandan soluciones a la pérdida de poder adquisitivo, la externalización de servicios, la ausencia de un plan de recursos humanos que conlleva la falta de personal, la falta de concreción de las Obligaciones de Servicio Público (OSP), la inexistencia de un contrato programa entre Ministerio y Renfe y aboga por un holding entre Adif y Renfe.

Del total de trenes que no saldrán a sus destinos, 115 son del servicio de media distancia y los otros 46 son de alta velocidad y larga distancia, según los datos proporcionados por Renfe. Con los servicios mínimos establecidos, en media distancia circulará el 64% de los trenes y en alta velocidad/larga distancia, el 78%. En concreto, para los diversos núcleos de Cercanías, los servicios esenciales se han cifrado en un porcentaje máximo del 75 % de las circulaciones en horario punta y un 50% del servicio habitual el resto del día, según subrayó Renfe en un comunicado.

Además, desveló que la empresa ofrecerá a los viajeros cuyo tren esté afectados por los paros viajar en otro tren en el horario más aproximado. En caso de que no deseen realizar el viaje, «podrán anular o cambiar para otra fecha el billete sin coste» tanto en taquilla como por internet.

Aunque los paros de este viernes no se extenderán a agosto, el sindicato no descarta retomarlos a partir de septiembre si no llega a un acuerdo con las compañías dependientes de Fomento. Denuncian la situación «caótica» de Renfe Mercancías, el incumplimiento de los acuerdos de desconvocatoria de huelga del pasado 6 de octubre de 2017, la falta de impulso en el proceso de Jubilación Parcial dentro del Grupo Renfe, o la ausencia de un Plan de Viabilidad de Renfe Mantenimiento y Fabricación.

La de Renfe es la continuación de una semana marcada por las huelgas en el sector de los transportes. Los empleados de Ryanair convocaron paros el pasado miércoles y jueves en España, Portugal, Bélgica e Italia. Aunque en nuestro país no representó un gran caos en los aeropuertos -puesto que los viajeros ya estaban preavisados y no acudieron-, más de 120.000 personas se vieron afectadas en Europa. Por ello, la aerolínea tendrá que indemnizar a los viajeros con más de 33 millones de euros, según los cálculos de la plataforma online AirHelp.

Y no es a lo único que se enfrentará la compañía irlandesa. El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) anunció que este viernes interpondrá ante la Audiencia Nacional una demanda contra Ryanair por mantener al colectivo que opera en España bajo legislación irlandesa. El objetivo de la demanda es saber qué derecho laboral es aplicable a los pilotos que están radicados en España, si es el español o el irlandés porque, al final, «la ruptura de la negociación se debe a esta línea roja», según señalaron fuentes de la sección sindical de Ryanair del Sepla.

Por su parte, los secretarios generales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, reclamaron este jueves una legislación básica europea en materia laboral y fiscal para combatir empresas como Ryanair, que consideran que es seguramente «la más pirada y descarada» y el «perfecto ejemplo» de lo que no debe ser el mercado laboral en Europa.