Toda la plantilla de Tycsa, del Grupo Celsa, en huelga por «la precariedad laboral» en la fábrica de Nueva Montaña

Toda la plantilla de Global Special Steel Products (Tycsa) secundó este miércoles el inicio de la huelga convocada por «la creciente precariedad laboral y el ... aumento de los accidentes de trabajo» en la fábrica de Nueva Montaña perteneciente al grupo empresarial de la GSW.

Según informó la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA), que integra el comité de empresa de la planta productiva cántabra junto con los sindicatos CC OO y USO, este primer día de huelga, que se repetirá el martes 28 de octubre, es «una clara respuesta de la plantilla a un incremento incesante de los accidentes de trabajo por los reiterados incumplimientos del convenio de productividad y del convenio colectivo».

El paro de 24 horas de este miércoles se prolongará hasta las 6 horas de este jueves 23 de octubre y se reanudará el 28 de octubre desde las 14 horas hasta las 6 horas del día siguiente 29 de octubre.

Tal y como se precisaba en la convocatoria de las movilizaciones, tras una reunión de mediación en la negociación sin avenencia en el Orecla (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales), por equidad en la aplicación del ejercicio de huelga, el personal técnico quedará excluido de la segunda jornada de huelga.