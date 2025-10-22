El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Trabajadores de Tycsa en la puerta de la fábrica de Global Steel Wire en Cantabria. DM

Toda la plantilla de Tycsa, del Grupo Celsa, en huelga por «la precariedad laboral» en la fábrica de Nueva Montaña

El comité de empresa denuncia el incremento de los accidentes de trabajo en la planta, con 152 personas en plantilla

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:06

Toda la plantilla de Global Special Steel Products (Tycsa) secundó este miércoles el inicio de la huelga convocada por «la creciente precariedad laboral y el ... aumento de los accidentes de trabajo» en la fábrica de Nueva Montaña perteneciente al grupo empresarial de la GSW.

