Seguimiento masivo de la plantilla de Tycsa a la segunda jornada de huelga
Los trabajadores de la fábrica de Nueva Montaña protestan contra el incremento de la «precariedad laboral» y los accidentes en el trabajo
J. L.
Martes, 28 de octubre 2025, 16:02
Toda la plantilla de Global Special Steel Products (Tycsa) volvió a secundar este martes la segunda jornada de huelga convocada en la fábrica de Nueva ... Montaña ante el «aumento» de los accidentes de trabajo y la «precariedad laboral».
El paro arrancó a las 14.00 horas y se prologará hasta las 6.00 horas del miércoles en la planta cántabra, que pertenece al grupo empresarial de GSW y cuenta con una plantilla de 152 trabajadores.
Ambas jornadas de paro han contado con un 100% de seguimiento en producción -el personal técnico quedó excluido del segundo día de huelga-, según informó CC OO, que integra el comité de empresa de la factoría de Nueva Montaña, perteneciente al Grupo Celsa, junto con los sindicatos UGT-FICA y USO.
