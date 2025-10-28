Seguimiento masivo de la plantilla de Tycsa a la segunda jornada de huelga

Toda la plantilla de Global Special Steel Products (Tycsa) volvió a secundar este martes la segunda jornada de huelga convocada en la fábrica de Nueva ... Montaña ante el «aumento» de los accidentes de trabajo y la «precariedad laboral».

El paro arrancó a las 14.00 horas y se prologará hasta las 6.00 horas del miércoles en la planta cántabra, que pertenece al grupo empresarial de GSW y cuenta con una plantilla de 152 trabajadores.

Ambas jornadas de paro han contado con un 100% de seguimiento en producción -el personal técnico quedó excluido del segundo día de huelga-, según informó CC OO, que integra el comité de empresa de la factoría de Nueva Montaña, perteneciente al Grupo Celsa, junto con los sindicatos UGT-FICA y USO.