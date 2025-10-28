El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Segunda jornada de huelga de los trabajadores de Tycsa, junto a GSW, en Nueva Montaña. DM

Seguimiento masivo de la plantilla de Tycsa a la segunda jornada de huelga

Los trabajadores de la fábrica de Nueva Montaña protestan contra el incremento de la «precariedad laboral» y los accidentes en el trabajo

J. L.

Martes, 28 de octubre 2025, 16:02

Toda la plantilla de Global Special Steel Products (Tycsa) volvió a secundar este martes la segunda jornada de huelga convocada en la fábrica de Nueva ... Montaña ante el «aumento» de los accidentes de trabajo y la «precariedad laboral».

