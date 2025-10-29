El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Viajeros en el Seve Ballesteros facturando en los mostradores de Ryanair. A. Sainz
Personal de tierra

Ryanair despide a 15 trabajadores del Seve Ballesteros

CC OO lamenta la actitud de la firma Azul Handling por cerrar «de forma abrupta» el periodo de consultas sin una salida negociada

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:56

La reducción de actividad en el Seve Ballesteros con la supresión de cuatro rutas internacionales para la temporada invernal, en línea con el pulso ... que la aerolínea mantiene con AENA en todo el país por las tasas aeroportuarias, igualmente se cobrará 15 despidos y 17 reducciones de jornada entre el personal de tierra que presta el servicio para la compañía en el aeropuerto cántabro.

