Ryanair despide a 15 trabajadores del Seve Ballesteros

La reducción de actividad en el Seve Ballesteros con la supresión de cuatro rutas internacionales para la temporada invernal, en línea con el pulso ... que la aerolínea mantiene con AENA en todo el país por las tasas aeroportuarias, igualmente se cobrará 15 despidos y 17 reducciones de jornada entre el personal de tierra que presta el servicio para la compañía en el aeropuerto cántabro.

Así lo avanzó este miércoles Comisiones Obreras, que defendió la aplicación de medidas de carácter temporal en Azul Handling en lugar del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha impuesto la empresa, encargada de los servicios en tierra a la aerolínea Ryanair.

Agentes de pasaje CC OO critica que la empresa haya publicado esta misma semana 50 vacantes para Santander mientras tramita los despidos actuales

El ERE afecta a la práctica totalidad de la plantilla, compuesta por 33 trabajadores. Según explicó Rafael Zaballos, responsable del sector en la FSC de CC OO en Cantabria, con esta maniobra «la empresa únicamente quiere dejar personal a tiempo parcial con la mitad de su jornada, que es el mínimo de parcialidad a la que se puede contratar legalmente».

Zaballos denunció que «la empresa ha mantenido un planteamiento de extinciones y reducciones estructurales basadas en una previsión de actividad no acreditada, pues se nos ha negado la documentación sobre vuelos programados y comunicados a AENA para 2026». A su vez, incidió en que «ni siquiera ha agotado los plazos legales para negociar el ERE, cerrando el periodo de consultas de forma unilateral y abrupta».

El sindicato apuntó que «la parte social siempre ha defendido la situación coyuntural y temporal de la actividad, por lo que nuestra contrapuesta siempre ha consistido en una secuencia lógica de medidas que incluyen reducciones temporales de jornada con garantía de ingresos y reversión automática en la temporada alta de 2026, más teniendo en cuenta que la propia portavoz de la aerolínea en España ha reconocido que hay interés en recuperar las rutas e incluso mejorarlas», como reconoció en una entrevista con El Diario.

Ofertas de empleo paralelas

En cambio, «Azul Handling ha sido y es partícipe de la estrategia empresarial del grupo Ryanair, que ha tenido en el pasado ejercicio grandes beneficios que ha incrementado en el actual, por lo que no puede acudir a excusas legales como que la causa es ajena y estructural para reorganizar las bases afectadas», remarcó el sindicalista, para quien «la empresa ha hecho gala de su política de imposición y no negociación, manteniendo unas intenciones que ahora va a ejecutar, pero nos tendrá enfrente».

Como advirtió Zaballos, quien además mostró su perplejidad ante la publicación de una oferta de Azul Handling en un conocido portal de empleo de 50 vacantes de agentes de pasaje para el Aeropuerto de Santander esta misma semana, «desde la parte social recurriremos ante los tribunales y la Inspección de Trabajo este ERE impuesto para que se reviertan las medidas traumáticas y sea anulado en defensa de los derechos de los y las trabajadoras».