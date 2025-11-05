El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Planta de Nissan de Los Corrales de Buelna. DM

El TSJC obliga a Nissan a aplicar el convenio en los traslados de personal por servicio

La sentencia llega tras una demanda de UGT a la empresa porque no estaba aplicando el artículo que regula estos supuestos sino otro

DM

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:39

Comenta

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado que Nissan Motor Ibérica deberá aplicar el convenio colectivo en lo relativo a movilidad funcional a aquellos trabajadores que sean movidos de su puesto por necesidades del servicio para un periodo máximo de un mes.

En una sentencia notificada recientemente y contra la que cabe recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, el TSJC respalda la resolución dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Santander, que estimó la demanda de conflicto colectivo presentada por el secretario general de la sección sindical de UGT Cantabria en la empresa.

En su demanda, UGT señalaba que Nissan Motor Ibérica venía aplicando el artículo 14 del convenio colectivo -el que regula la movilidad funcional- para cambiar a un trabajador de su puesto a otro por necesidades del servicio, pero posteriormente empezó a aplicar en las mismas situaciones el artículo 16 -el que se refiere a la adaptación del personal a los puestos de trabajo-.

Ahora el magistrado de instancia y la Sala dan la razón a la demandante y declaran que la compañía debe acogerse a los requisitos que exige el artículo 14 para llevar a cabo el cambio de puesto de un trabajador por razones de servicio para un periodo máximo de un mes.

La empresa alegó en su recurso contra la sentencia del Juzgado de lo Social que el artículo 14 no era aplicable a casos de movilidad «que se extiendan a unas cuantas horas o a un día completo, ya que les exigencias del precepto impedirían dar una respuesta en tiempo por parte de la empresa».

Pero la Sala no comparte este argumento y determina que «la facultad de organización empresarial deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 14 en aquellos supuestos en los que, por necesidades del servicio, concurra cualquiera de los supuestos de movilidad funcional».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  2. 2

    Condenan al juez de vigilancia penitenciaria de Cantabria a devolver 82.341 euros
  3. 3

    Feijóo propone en Santander que los autónomos también puedan trabajar por cuenta ajena
  4. 4

    Cartes cobrará este año por el Parque Mágico de la Navidad
  5. 5

    Denunciado un hombre en La Albericia porque su pitbull «se tiraba a morder a la gente»
  6. 6 La surada aprieta: un incendio no controlado en Peña Sagra y más de 26 grados en la costa
  7. 7 El restaurante con 3.500 vinos y club privado que ha sido elegido la mejor apertura del año
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9 Detenido por circular por Hazas con una pistola en el maletero y 33 gramos de cocaína encima
  10. 10

    Prohibido pagar para formarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El TSJC obliga a Nissan a aplicar el convenio en los traslados de personal por servicio

El TSJC obliga a Nissan a aplicar el convenio en los traslados de personal por servicio