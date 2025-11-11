El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona; y el responsable del Área Confederal de Migraciones de UGT, Cesc Poch, en la rueda deprensa. DM

UGT defiende que la inmigración sostiene la demografía de Cantabria y llama a acabar con los prejuicios

El sindicato presenta un estudio que recoge que el crecimiento poblacional de la región desde 2021, superior al 1%, se debe íntegramente al aumento del 25% de personas nacidas en el extranjero

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:01

Comenta

UGT está dispuesto a desterrar de la sociedad algunos de los prejuicios que persisten sobre la inmigración. Para ello, el sindicato ha elaborado un estudio ... con estadísticas que trasladan que en el crecimiento demográfico de Cantabria, que ha sido de algo más de un 1% desde 2021 se sostiene «exclusivamente» por el incremento de casi un 25% de personas nacidas en el extranjero –la mayoría de Colombia, Perú y Ucrania–. Dichos datos han sido presentados este martes por el secretario general de UGT en la región, Mariano Carmona; y el responsable del Área Confederal de Migraciones de UGT, Cesc Poch, en rueda de prensa con motivo del taller 'Trabajo libre de bulos', que se ha ofrecido a los delegados del sindicato.

