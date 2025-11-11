UGT defiende que la inmigración sostiene la demografía de Cantabria y llama a acabar con los prejuicios

UGT está dispuesto a desterrar de la sociedad algunos de los prejuicios que persisten sobre la inmigración. Para ello, el sindicato ha elaborado un estudio ... con estadísticas que trasladan que en el crecimiento demográfico de Cantabria, que ha sido de algo más de un 1% desde 2021 se sostiene «exclusivamente» por el incremento de casi un 25% de personas nacidas en el extranjero –la mayoría de Colombia, Perú y Ucrania–. Dichos datos han sido presentados este martes por el secretario general de UGT en la región, Mariano Carmona; y el responsable del Área Confederal de Migraciones de UGT, Cesc Poch, en rueda de prensa con motivo del taller 'Trabajo libre de bulos', que se ha ofrecido a los delegados del sindicato.

El informe elaborado por UGT busca combatir la desinformación y los discursos de odio hacia la población inmigrante mediante datos concretos y verificables. Según el sindicato, el crecimiento de Cantabria en los últimos años se debe a la llegada de personas de otros países, que no solo han frenado la pérdida de población, sino que además han contribuido al rejuvenecimiento demográfico de una de las comunidades más envejecidas de España. En la actualidad, la edad media de los ciudadanos extranjeros residentes en Cantabria es unos diez años inferior a la de los nacidos en España.

La organización no solo habla del balón de oxígeno que supone la llegada de extranjeros a Cantabria en el aspecto demográfico, también el apoyo que supone para cubrir empleos en sectores necesitados de mano de obra, entre ellos hostelería, la construcción, la agricultura, la pesca y el transporte. Entre 2021 y 2025, el empleo en Cantabria creció un 13%, y casi la mitad de ese aumento correspondió a personas de nacionalidad extranjera. Sin embargo, a pesar de esta contribución, su tasa de paro sigue siendo más alta que la de las personas con nacionalidad española.

El estudio también se detiene en desmontar falsos mitos sobre el supuesto uso excesivo de los servicios públicos por parte de la población extranjera. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2024 solo el 8,6% de las visitas a Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud correspondieron a personas de nacionalidad extranjera, una proporción muy inferior a su peso poblacional. Asimismo, menos del 9% de los beneficiarios de rentas mínimas o del Ingreso Mínimo Vital en Cantabria son extranjeros, y apenas un 1,5% de las pensiones públicas en España se destinan a personas de nacionalidad no española. Estos datos, según UGT, desmienten de forma contundente los bulos que vinculan la inmigración con un uso abusivo de los recursos sociales.

Desde UGT quieren insistir en que «los discursos de odio no se combaten con opiniones sino con datos, y en este caso, esos datos confirman que la inmigración contribuye al desarrollo, sostiene el empleo, paga impuestos, cuida a nuestras personas mayores y participa de la vida cotidiana de nuestra comunidad». «La inmigración aporta muchas cosas y no solo habitantes o mano de obra, también sostenibilidad económica y estabilidad social», ha asegurado Carmona.

Por su parte, el responsable confederal del Área UGT-Migraciones ha apuntado que el taller organizado por el sindicato, que será impartido por la técnico Ana Corral, pretende ser «un activo contra esta ola de extrema derecha racista y antiinmigración». «De 2025 a 2035 se van a jubilar en España 4,5 millones de personas y la incorporación de gente nueva joven será de 1,3 millones, por lo que necesitamos gente para mantener la demografía y la economía y van a llegar, guste o no», ha señalado el sindicalista.