El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un concesionario de coches. A. Gómez

La venta de coches coge fuerza y se convierte en el motor del consumo de los españoles

El gasto de los hogares crecerá más que en 2024 por la mayor renta disponible y el automóvil tendrá mucho que ver, aunque España sigue rezagada en la venta de eléctricos

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

El gasto de los hogares crecerá un 3,3% en 2025, dos décimas más incluso que en 2024 cuando marcó récord de los últimos años, ... y se moderará al 2,6% en 2026, pero aún por encima de la previsión de crecimiento del PIB. Así lo apunta el último informe 'Situación Consumo' de BBVA Research, que indica que el automóvil se ha consolidado en este último trimestre como motor del consumo de bienes duraderos al aumentar las matriculaciones un 15% hasta octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Retenciones en la entrada a Santander a la altura del polígono de Parayas
  2. 2

    Ábalos muestra un certificado del Congreso para rebatir que los «folios» sean «dinero ilícito»
  3. 3

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  4. 4

    Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  5. 5

    La nueva carretera entre Viveda y Duález ya está abierta para aliviar el tráfico en Barreda
  6. 6

    Cantabria quiere reabrir el Ferial de Torrelavega, pero sin compraventa de animales
  7. 7

    Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años
  8. 8

    Flying Tiger, La Quesona y Navarro Herbolario aterrizan en Valle Real
  9. 9

    El Ministerio apercibe a cuatro municipios cántabros por no cumplir el pago a proveedores
  10. 10

    Cinco propietarios ofrecen sus fincas para las viviendas de sustitución de Argoños

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La venta de coches coge fuerza y se convierte en el motor del consumo de los españoles

La venta de coches coge fuerza y se convierte en el motor del consumo de los españoles