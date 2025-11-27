La guerra hipotecaria dispara la firma de estos préstamos un 12% en su mejor septiembre desde 2010

La guerra hipotecaria de la que ahora reniega la mayor parte de los grandes bancos españoles al haber dejado -para algunos- de ser rentable sigue ... dejando cifras de récord a medida que salen las estadísticas. En el mes de septiembre, cuando las entidades aún estaban metidas de lleno en una fiera competencia por captar clientes, se firmaron 46.129 préstamos para vivienda, un 12,2% más respecto al año anterior.

Se trata del mejor septiembre de los últimos 15 años. Y la cifra más alta desde octubre de 2024, según las estadísticas del INE. A una demanda cada vez mayor ante unos ciudadanos que se han visto expulsados del mercado del alquiler por los disparatados preciis del sector, se ha sumado esa rebaja en los tipos de interés que, en el noveno mes del año, llevaron la tasa media de estos préstamos al 2,85%, por debajo del 2,89% del mes anterior y el más bajo desde enero de 2023 (2,64%). Con el dato de septiembre se acumulan ya ocho meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El 39,4% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó en septiembre a tipo variable, con un tipo medio del 2,89%, mientras que el 60,6% lo hicieron a tipo fijo, al 2,83% de media.

Lo que sí se dejó notar en el mercado es la subida de los precios de los pisos. Detrás de ese factor está el hecho de que el importe medio de las hipotecas se disparase otro 14,1%, hasta los 171.612 euros, su nivel más elevado desde febrero de 2010, mientras que el capital prestado aumentó un 28,1%, hasta superar los 7.914 millones de euros.

En los nueve primeros meses del año, el número de hipotecas para la compra de una vivienda se ha incrementado un 21,4%, con avances del 37,5% en el capital prestado y del 13,2% en el importe medio de los créditos concedidos.