La inestabilidad laboral y el estilo de vida de los jóvenes marcan el mercado de la vivienda Arnaldo García El informe 'Cómo hemos cambiado...de vivienda' de pisos.com muestra las variaciones que ha sufrido el sector a la hora de buscar un lugar para vivir de los 'milenials' y sus padres COLPISA Madrid Miércoles, 19 junio 2019, 13:27

Los jóvenes se enfrentan a un panorama mucho más complicado que sus progenitores, sobre todo, por la inestabilidad laboral y los bajos salarios, que no han crecido al mismo ritmo que el precio de la vivienda, según destaca el informe social 'Cómo hemos cambiado... de vivienda', elaborado por el portal pisos.com coincidiendo con su décimo aniversario.

La transformación de los principios y valores, es decir, de la mentalidad y el estilo de vida de estos jóvenes, ha influido en la forma en que se enfrentan a momentos como la emancipación o la compra de una vivienda, cambiando el panorama de forma radical. Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, ha explicado que la compra está condicionada «por un ahorro previo muy fuerte y una capacidad de endeudamiento muy alta. Los jóvenes no pueden acceder a la propiedad, por lo que estiran al máximo la opción de vivir de alquiler. La pregunta, realmente, es si nuestros hijos quieren vivir como sus padres o quieren imponer nuevas reglas habitacionales».

Según Font, «es importante buscar soluciones que eviten que la vivienda canibalice los sueldos de los jóvenes, y no solo desde la compra y desde el alquiler. El sector debe apoyar alternativas intermedias que se adapten a las demandas de la generación de la que depende el progreso de la sociedad en su conjunto».

Según el estudio, el alquiler prima sobre la hipoteca (50% vs. 30%), pero no por elección, sino por obligación, ya que los jóvenes no pueden permitirse una vivienda en propiedad. Más del 10% de los jóvenes considera que el alquiler es «una forma de tirar el dinero». Asimismo, ambas generaciones (40% 'milenials' vs. 30% 'baby boomers') confían en la seguridad que ofrece una vivienda en propiedad como una de las principales razones para optar a este régimen.

A esto se suma un problema fundamental: el de la accesibilidad que, además, se acentúa en el caso de las mujeres: solo el 5% puede permitirse pagar la hipoteca en solitario, frente al 13% de hombres. Sin embargo, los jóvenes no pierden la esperanza: más del 60% de los 'milenials' que viven de alquiler confía que su capacidad económica mejore en la próxima década.

Más tiempo con los padres

El momento de emancipación ha sido otro de los focos clave del informe de pisos.com, del que se desprende que, en los últimos diez años, la edad media ha aumentado. Los 'baby boomers' salían de casa de sus padres porque se casaban (48%), mientras que, hoy en día, los jóvenes vuelan del nido por razones múltiples, como el trabajo (25,9%) o el anhelo de libertad (24,7%), entre otras. En cuanto a las alternativas de vivienda, el alquiler (51,5%) es la fórmula favorita para emprender una nueva vida.

Respecto al futuro del sector, los ciudadanos son bastante pesimistas, ya que el 57,9% de los encuestados vaticina una nueva crisis inmobiliaria en los próximos años. En este plano, los jóvenes son los más negativos, al estár convencidos de ellos casi el 70%. Sin embargo, más de la mitad (55,2%) considera que los bancos son hoy en día más prudentes a la hora de conceder hipotecas, aunque el 66,4% cree que su transparencia sigue siendo baja. A pesar de todo, el 40,8% siente que ha ganado una mayor cultura financiera en el trascurso de estos diez años que le ayudará a afrontar mejor la próxima década.