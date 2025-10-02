Wypo, Banbu, La Muda y Emyra se presentan a la próxima Ronda de Inversores de Fidban La convocatoria tendrá lugar el próximo miércoles 8 de octubre en el Centro de Iniciativas Empresariales de Santander

La Fundación Innovación y Desarrollo (Fidban) ya tiene los cuatro nombres de empresas cántabras que se subirán a su próxima ronda de financiación, que tendrá lugar el 8 de octubre en el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE). Las iniciativas concretamente son Waypo, Banbu, La Muda y Emyra cara a cara.

Wypo es una startup de tecnología financiera (Fintech) que se especializa en la intermediación y gestión de hipotecas en España, actuando como un bróker hipotecario digital. Su objetivo principal es simplificar y digitalizar el proceso de obtener o mejorar una hipoteca para los usuarios, haciéndolo más rápido, transparente y con menos costes.

Banbu es una marca de cosmética ecológica y sin agua que nace para transformar la industria eliminando tóxicos y reduciendo de forma real la huella ambiental del sector. Con más de 40.000 hogares conquistados y presencia en retail, e-commerce y marketplaces internacionales, han demostrado que sostenibilidad y eficacia pueden ir de la mano.

La Muda capitaliza la creciente demanda de turismo de aventura auténtico con una propuesta única: un desafío bikepacking de ultradistancia en los Valles Pasiegos. Conectan a una comunidad global de ciclistas con la cultura local, creando un modelo de turismo sostenible y regenerativo de alto impacto económico para el territorio.

Por último EMYRA cara a cara es una startup cantabra que organiza encuentros presenciales: dos personas afines, una mesa en un restaurante seguro y cuidadosamente seleccionado, una hora para un momento compartido. Sin pantallas, sin fotos ni chats previos. Frente a frente. El objetivo que se persigue es cambiar la forma en que se conocen las personas.

En esta ocasión, y gracias a la colaboración de la Concejalía de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Santander, que dirige Isabel Gómez-Barreda, la Ronda de Fidban se celebra en el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) de Santander, que fue inaugurado en septiembre del año pasado para impulsar el talento, la tecnología y el emprendimiento.

Abrirá la ronda de inversores Jose Manuel Colsa, CEO y fundador de Vamos Rural, plataforma digital de reservas de turismo y actividades que conecta directamente a viajeros con proveedores y anfitriones locales. La Ronda está abierta a emprendedores y posibles inversores.

