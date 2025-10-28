David Bustamante, muy claro ante el posado de su hija Daniela en una revista

Tan solo unos días después de la publicación del sorprendente posado de su hija Daniela en la revista ELLE donde años antes también lo hacía su madre, Paula Echevarría, David Bustamante se ha pronunciado al respecto siendo muy claro y mostrándole un apoyo incondicional a su hija. "Si yo no hubiera estado de acuerdo no hubiera posado. Mientras ella sea feliz y le haga feliz seguir ese destino", ha asegurado.

