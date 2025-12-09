El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana, a su llegada a Oslo. EFE

El enigma Machado: ¿Está ya la opositora venezolana en Oslo para recibir el Nobel de la Paz?

Su familia, dirigentes de su partido y miles de compatriotas confían en que María Corina haya burlado la vigilancia del régimen chavista y asista a la ceremonia en un potente desafío a Maduro

Miguel Pérez

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:40

Comenta

Venezuela vive entre la expectación, la esperanza y el temor la víspera de la entrega del Nobel de la Paz en Oslo a María Corina ... Machado, la jefa de la oposición al régimen chavista. El galardón se entregará este miércoles, 10 de diciembre, y muy pocos son capaces de predecir si su desrinataria habrá podido salir de la clandestinidad, burlar la vigilancia de las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro y viajar a Noruega, donde le espera su familia, parte del aparato político de su partido, Vente Venezuela, y numerosos compatriotas, que han viajado desde diferentes puntos de Europa para celebrar uno de los hitos más importantes de la historia reciente del país caribeño.

