La nueva reeducación china

Un estado policial sin fisuras

Viajar por Xinjiang, sobre todo por las zonas del sur y del oeste de la región, requiere superar innumerables controles policiales y militares. Algunos son muy obvios, con clavos en la carretera y tanquetas tripuladas por soldados armados hasta los dientes. Mezquitas como la Id Kah de Kashgar se convierten en un hervidero de fusiles automáticos cuando se acerca la hora del rezo, y los locales aseguran que en los aledaños hay más chivatos que fieles. Otros controles no se ven y componen el sutil estado policial que China erigen en el siglo XXI: según diferentes organizaciones pro derechos humanos, Xinjiang se ha convertido en la punta de lanza del sofisticado sistema de videovigilancia diseñado por el Partido Comunista para tener completamente controlada a la población. No en vano, las cámaras de seguridad están por doquier. Tienen todas las formas y tamaños, algunas están claramente a la vista, y otras se esconden en los lugares más insospechados. Gracias a los sistemas de inteligencia artificial que permiten reconocer en cuestión de segundos el rostro y la voz de cualquier individuo entre más de 2.000 millones de personas, nada escapa al Gran Hermano chino. Las empresas que fabrican estos sistemas hacen su agosto, y el Gobierno es capaz de resolver cualquier caso criminal. La preocupación por las posibles violaciones de la privacidad simplemente no existe.