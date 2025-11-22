El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista aérea del muelle repleto de contenedores en el puerto de Amberes, donde se mueven más de 250 millones de toneladas de carga al año. EFE

¿Por qué Bélgica es el nuevo 'narcoestado'?

El Puerto de Amberes se ha convertido en la puerta de entrada de la droga en Europa, con 31 toneladas de coca incautadas este año. Allí existe una economía paralela y multimillonaria

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:17

Comenta

El tráfico de drogas y la violencia de las bandas organizadas se han convertido en un asunto de Estado en Bélgica. Los tiroteos se suceden ... cada semana en Bruselas, el exministro de Justicia, Vincent Van Quickenborne, estuvo amenazado y tuvo que llevar escolta para protegerse de las mafias de la droga, y recientemente una jueza de instrucción de Amberes ha advertido de que el país se parece cada vez más a un «narcoestado». Y es que el muelle de la ciudad flamenca de Amberes es la principal puerta de entrada de la droga en el continente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Encontrado un hombre muerto en una autocaravana en Comillas
  2. 2

    Dos administraciones de Santander reparten parte del primer premio de la Lotería Nacional
  3. 3

    El dueño del Panteón del Inglés se hará cargo de resolver la presencia del inquilino
  4. 4

    Los últimos coletazos del temporal mantienen las nevadas en zonas altas y problemas en algunas carreteras
  5. 5 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  6. 6

    «Me equivoqué, le pedí disculpas en privado y ahora, en público»
  7. 7

    El PP se impone a la mayoría de la oposición y frena la votación conjunta de las enmiendas al Presupuesto
  8. 8

    «Esto es muy sencillo: si no les gusta su rendimiento, que no se lo lleven»
  9. 9

    Una manada de lobos devora seis ovejas a 500 metros de la iglesia de Santibáñez
  10. 10

    Detenidos un joven y un menor por los atracos a punta de pistola en Torrelavega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes ¿Por qué Bélgica es el nuevo 'narcoestado'?

¿Por qué Bélgica es el nuevo &#039;narcoestado&#039;?