Miles de evacuados por un incendio en el norte de California

Un área de más de 80 kilómetros fue arrasada por las llamas y miles de personas debieron ser evacuadas ante el avance de un incendio que se propaga rápidamente desde el jueves en el norte de California, anunciaron las autoridades locales.

«El siniestro es muy peligroso, por favor evacuen si se le solicita», tuiteó la agencia de gestión de siniestros californiana, Cal Fire.