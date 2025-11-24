Una huelga nacional paraliza Bélgica durante tres días para protestar por los recortes presupuestarios del Gobierno

Bélgica se ha levantado este lunes en una huelga nacional que durará tres días para protestar por los recortes presupuestarios previstos por el Gobierno federal ... belga. La protesta afectará especialmente a la conexión ferroviaria entre Bruselas y París -la mitad de los trenes se han cancelado-, dejando en el aire a miles de funcionarios europeos que viajarán esta semana al pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Supone además la mayor muestra de descontento de la ciudadanía al Ejecutivo del primer ministro belga, el nacionalista flamenco Bart De Weber.

Las tres jornadas de huelga arrancan este lunes, con un notable impacto en la frecuencia de trenes internacionales Eurostar. Bruselas es una gran estación internacional, por lo que se verán afectados los trayectos entre la capital belga y París y también la que hay con Alemania y entre Amsterdam y Londres. Un 25% de los trenes que cubren este segundo trayecto ya se han cancelado.

Este lunes el transporte público se ha paralizado prácticamente en toda la ciudad. Los sindicatos que han convocado la huelga piden a la coalición gobernante (conocida como Arizona) una mayor equidad fiscal, una revisión de los subsidios corporativos, así como que todos los salarios estén sujetos a cotizaciones a la Seguridad Social. Critican, además, las reformas de las pensiones y los cambios en la situación profesional de varios sectores.

Se espera que los servicios públicos paren totalmente este martes y el miércoles hay convocada una huelga nacional intersectorial como protesta ante los recortes anunciados por el Gobierno federal belga. Ese día no saldrán vuelos del Aeropuerto de Bruselas y algunos que llegan también se verán afectados. La situación será peor en el Aeropuerto de Charleroi, donde no saldrá ni llegará ningún vuelo.

Reincorporación de enfermos de larga duración

El descontento social por las políticas presupuestarias de Bart De Weber es notorio. Su gobierno plantea una modificación del IVA sobre ciertos productos, quitar la indexación automática de la inflación a los salarios superiores a 4.000 euros brutos y la reincorporación al trabajo de las personas con enfermedades de larga duración. El Gobierno espera ahorrar con estas medidas unos 2.000 millones de euros para 2029.

Más concretamente, aumentará el IVA de las actividades deportivas y recreativas, de las comidas para llevar, de los plaguicidas y del gas natural; mientras que se reducirá el impuesto aplicado a las bebidas no alcohólicas y los impuestos especiales sobre la electricidad. Se espera que aumenten, eso sí, las tarifas especiales sobre el diésel y la gasolina. Este lunes también se ha acordado la adopción definitiva de la reforma de las pensiones, según la cual se considerarán equivalentes los periodos de enfermedad y de baja.