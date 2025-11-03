Un obrero atrapado y otro herido grave tras el derrumbe de una torre medieval en Roma

Un obrero permanece atrapado entre los cascotes después de que parte de la Torre de los Conti, situada junto a los Foros Imperiales de Roma ... y que estaba siendo restaurada desde hace meses, se derrumbara este lunes, dejando en un primer momento aislados en la parte superior a otros cuatro operarios que pudieron luego ser rescatados. Uno de ellos resultó herido grave y tuvo que ser hospitalizado. Los bomberos acudieron poco después de que se produjera el desmoronamiento inicial a las 11:20 horas y fueron testigos directos de un segundo derrumbe, cuando alrededor de las 13:00 horas se vino abajo parte de la estructura interna de este edificio de origen medieval y 29 metros de altura. Ejemplo de las casas-torre que utilizaban las familias nobiliarias romanas de la época, el inmueble inicialmente tenía unos 60 metros de altura, aunque sucesivos terremotos con las consiguientes reformas provocaron que fuera reduciéndose.

El segundo derrumbe provocó una enorme nube de polvo que hizo que un bombero tuviera que ser llevado al hospital por problemas oculares. Pese a esta dificultad, los equipos de rescate consiguieron entrar en contacto con el obrero que permanecía atrapado, un rumano de 66 años asalariado de una de las empresas encargadas de realizar la restauración de la Torre de los Conti. Esperan poder liberarlo abriéndose paso a través de una pequeña ventana situada en el lado izquierdo del inmueble en una operación que fue considerada como «muy compleja» por parte de Lamberto Giannini, prefecto (delegado de Gobierno) de Roma. «Estamos trabajando y llegarán otros medios, pero será largo y difícil», señaló Giannini. «Lo intentaremos con todas nuestras fuerzas porque la prioridad absoluta es salvar esta vida humana». Hay un equipo de bomberos que utiliza un tubo de aspiración que está colgado de una grúa para retirar los cascotes desde la ventana y facilitar así que los socorristas puedan llegar hasta el lugar donde se encuentra atrapado el albañil, que pudo intercambiar algunas palabras con ellos.

Incidente diplomático

Los accesos a la zona donde se produjo el derrumbe están cerrados para facilitar las operaciones de rescate y evitar riesgos, ya que no se descarta que otras partes de la torre también se vengan abajo. La Fiscalía de Roma ha abierto una investigación para tratar de aclarar las causas del desastre y la posible relación con las obras que estaban realizándose en el edificio. El desmoronamiento de la Torre de los Conti provocó además un enfrentamiento diplomático entre Italia y Rusia, pues la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país, Maria Zakharova, relacionó «el derrumbe de Italia, de la economía a las torres», con el apoyo económico y militar que el Gobierno de Roma presta a Ucrania. Sus polémicas palabras provocaron que el Ejecutivo liderado por Giorgia Meloni convocara de inmediato al embajador ruso en Italia.