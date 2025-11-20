El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. EFE

La UE muestra su enfado ante el plan de paz secreto entre Rusia y EE UU para Ucrania

Kallas insiste en que Kiev y Bruselas deben estar en esa mesa de negociación y que «no hay ninguna concesión» de Moscú

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:47

El miércoles, la prensa estadounidense desveló que existe un plan de paz que Washington y Moscú negocian para poner fin a la guerra en Ucrania, ... un diálogo al que Ucrania y la Unión Europea (UE) no estaban invitados. Esta iniciativa secreta, que incluye medidas como la cesión de territorio ucraniano y que Kiev reduzca a la mitad su Ejército, ha escocido especialmente en Bruselas, el mayor apoyo político de Ucrania desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

