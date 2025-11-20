La UE muestra su enfado ante el plan de paz secreto entre Rusia y EE UU para Ucrania

El miércoles, la prensa estadounidense desveló que existe un plan de paz que Washington y Moscú negocian para poner fin a la guerra en Ucrania, ... un diálogo al que Ucrania y la Unión Europea (UE) no estaban invitados. Esta iniciativa secreta, que incluye medidas como la cesión de territorio ucraniano y que Kiev reduzca a la mitad su Ejército, ha escocido especialmente en Bruselas, el mayor apoyo político de Ucrania desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, encargada de representar a los Veintisiete en sus relaciones exteriores aseguró ayer que el bloque comunitario «siempre ha defendido una paz justa y duradera» y que apoya «cualquier esfuerzo» para lograr ese fin. Sin embargo, insistió en que «para que cualquier plan de paz funcione, hace falta que los europeos y ucranianos estén a bordo» y aseguró que «no le costa» que ningún oficial europeo haya participado en la mesa de diálogo con Estados Unidos (EE UU) y Rusia.

Más allá de la forma, también criticó el fondo de esta iniciativa elaborada a espaldas del Gobierno de Kiev y de Bruselas. «En esta guerra hay un agresor y una víctima y no hemos visto ninguna concesión rusa en este sentido», subrayó. Añadió, además, que los actos hablan por sí solos y que el presidente ruso, Vladímir Putin no es de fiar, ya que por su culpa las negociaciones de paz no han dado ningún resultado hasta ahora. «Rusia podría terminar la guerra inmediatamente con un alto el fuego, como la propuesta que hubo en marzo, pero sigue bombardeando y atacando a civiles y causando todo el daño y el sufrimiento que puede», recordó, en referencia al ataque del miércoles, al oeste de Ucrania, en el que murieron al menos 26 personas.

Plan de acción propio

El plan que tratan de cerrar los equipos diplomáticos estadounidenses y rusos traspasa muchas de las líneas rojas fijadas por Kiev y Bruselas. La iniciativa exige el reconocimiento de Crimea y otras regiones que los rusos han tomado, lo que supondría una cesión de territorio que el dirigente ucraniano Volodímir Zelenski ya ha rechazado.

También la UE, ya que supondría «socavar la soberanía territorial» de Ucrania y sentaría un mal precedente. En agosto de este año, Kallas advirtió de que «se trata de una trampa. Si ponemos la presión sobre Ucrania y a qué deben renunciar pro la paz, entonces veremos esto de nuevo porque la agresión habrá merecido la pena», zanjó.

El borrador del documento también pide la reducción del ejército ucraniano a 40.000 efectivos y que el país entregue su armamento de largo alcance, algo totalmente opuesto al plan europeo para que Ucrania se convierta en un «puercoespín de acero», capaz de resistir cualquier agresión.

Kallas aseguró ayer que el plan europeo «sigue intacto» y tiene dos puntos: debilitar a Rusia y reforzar a Ucrania. «Los ministros de Exteriores estaban muy calmados y han sido contundentes porque ya hemos visto esto antes, con negociaciones en las que no estamos. Nosotros nos enfocamos en nuestro plan de acción que pasa por aumentar la presión sobre Moscú», destacó Kallas. En ese sentido, la UE aprobó ayer nuevas sanciones contra diez jueces y funcionarios de prisiones rusos, responsables de perseguir a activistas y opositores al Kremlin.

Los individuos en cuestión están también acusados de maltratar a detenidos ucranianos en centros de detención en los que se practican «torturas generalizadas y sistemáticas». La UE apunta que al menos 15 detenidos murieron a causa del trato inhumano recibido en estas prisiones. Los activos en territorio comunitario de los sancionados quedarán congelados y tendrán prohibido viajar a la UE. «El impacto de las sanciones europeas es enorme y tenemos que seguir haciendo lo que podamos para luchar contra la 'flota fantasma'», dijo Kallas.