Un idea hecha canción: como la Biblioteca de Cantabria se volvió viral

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin orci quam, dictum sit amet lacinia nec, ullamcorper vel diam. Mauris iaculis et sapien quis elementum. Proin nec iaculis enim, at iaculis nunc. Sed quam tellus, pellentesque ac lobortis vitae, commodo et augue. Fusce tincidunt, libero ac iaculis posuere, augue tellus iaculis metus, ut porta ipsum ligula sit amet velit. Fusce est augue, sodales non dui sed, auctor sagittis sapien. Nam ipsum turpis, fringilla interdum magna posuere, eleifend cursus lorem. Vivamus pretium, odio a consectetur auctor, velit ante laoreet nisl, et suscipit ipsum metus at tellus. Sed quis volutpat est. Integer tincidunt turpis in arcu sollicitudin finibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin orci quam, dictum sit amet lacinia nec, ullamcorper vel diam. Mauris iaculis et sapien quis elementum. Proin nec iaculis enim, at iaculis nunc. Sed quam tellus, pellentesque ac lobortis vitae, commodo et augue. Fusce tincidunt, libero ac iaculis posuere, augue tellus iaculis metus, ut porta ipsum ligula sit amet velit. Fusce est augue, sodales non dui sed, auctor sagittis sapien. Nam ipsum turpis, fringilla interdum magna posuere, eleifend cursus lorem. Vivamus pretium, odio a consectetur auctor, velit ante laoreet nisl, et suscipit ipsum metus at tellus. Sed quis volutpat est. Integer tincidunt turpis in arcu sollicitudin finibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin orci quam, dictum sit amet lacinia nec, ullamcorper vel diam. Mauris iaculis et sapien quis elementum. Proin nec iaculis enim, at iaculis nunc. Sed quam tellus, pellentesque ac lobortis vitae, commodo et augue. Fusce tincidunt, libero ac iaculis posuere, augue tellus iaculis metus, ut porta ipsum ligula sit amet velit. Fusce est augue, sodales non dui sed, auctor sagittis sapien. Nam ipsum turpis, fringilla interdum magna posuere, eleifend cursus lorem. Vivamus pretium, odio a consectetur auctor, velit ante laoreet nisl, et suscipit ipsum metus at tellus. Sed quis volutpat est. Integer tincidunt turpis in arcu sollicitudin finibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin orci quam, dictum sit amet lacinia nec, ullamcorper vel diam. Mauris iaculis et sapien quis elementum. Proin nec iaculis enim, at iaculis nunc. Sed quam tellus, pellentesque ac lobortis vitae, commodo et augue. Fusce tincidunt, libero ac iaculis posuere, augue tellus iaculis metus, ut porta ipsum ligula sit amet velit. Fusce est augue, sodales non dui sed, auctor sagittis sapien. Nam ipsum turpis, fringilla interdum magna posuere, eleifend cursus lorem. Vivamus pretium, odio a consectetur auctor, velit ante laoreet nisl, et suscipit ipsum metus at tellus. Sed quis volutpat est. Integer tincidunt turpis in arcu sollicitudin finibus.