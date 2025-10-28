Israel inicia una serie de «poderosos ataques» en Gaza ante las violaciones del acuerdo por parte de Hamás

El alto el fuego en Gaza pende de un hilo. En las últimas horas, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguran que ... se han visto obligados a repeler ataques de Hamás en el sur de la Franja, unas informaciones a las que se ha sumado la sospecha de que los islamistas han escenificado la recuperación de uno de los cadáveres de rehenes aún pendientes de entregar a sus familias.

A todo ello, el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, ha respondido ordenando ataques «inmediatos y poderosos» contra los milicianos justo cuando se habían levantado las restricciones que pesaban sobre el sur de la Franja. Ha sido dicho y hecho: las operaciones militares se están produciendo ya en el territorio palestino.

Según ha informado Hamás, se han producido al menos tres bombardeos en Ciudad de Gaza, uno de ellos en las inmediaciones de un hospital. «La ocupación está bombardeando Gaza con al menos tres ataques aéreos a pesar del acuerdo de alto el fuego», ha afirmado a la agencia AFP Mahmoud Bassal.

Se materializan así las amenazas que ha lanzado el ministro de Defensa, Israel Katz, que a primera hora de la tarde había advertido de que la organización islamista iba a pagar «un alto precio» por el ataque contra sus tropas. «Las FDI responderán con una gran fuerza», ha avanzado en un comunicado.

Ataques y burlas

Según han informado los militares hebreos, los bombardeos de esta tarde son la respuesta al ataque llevado a cabo contra ellos por parte de efectivos de Hamás en Rafah, donde han utilizado un misil antitanque y armas ligeras. El ejército israelí afirma que sus soldados se encontraban en la zona acotada detrás de la línea amarilla, y una fuente gubernamental afirmó al 'The Jerusalem Post' que esto supone una violación de alto el fuego y que, en esta ocasión, la respuesta «será mucho más significativa que en anteriores ocasiones».

Por otro lado, el último escollo en los acuerdos para la devolución de los restos mortales de los rehenes que estaban en manos de Hamás se produjo el lunes, cuando un dron militar grabó a los islamistas escenificando frente al Comité de la Cruz Roja el descubrimiento y posterior desenterramiento de los restos de uno de los cautivos que fue entregado anoche a Israel.

Según han confirmado los forenses, los restos pertenecen a Ofir Tzarfati, un hombre cuyo cuerpo -al menos en parte- el ejército ya recuperó en diciembre de 2023. Lo recibido ahora son otros restos parciales de Tzarfati, algo que Tel Aviv considera una burla por parte del grupo terrorista gazatí.