Putin señala el patriotismo como «eje de la memoria genética» del pueblo ruso Putin a su llegada a la Plaza Roja con motivo del Día de la Unidad del Pueblo. / Reuters Varios centenares de personas protestan en Moscú contra la política migratoria del Gobierno EFE Moscú Domingo, 4 noviembre 2018, 19:09

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha afirmado este domingo que el patriotismo es el «eje de la memoria histórica» del pueblo ruso, en la recepción oficial en el Kremlin en ocasión del Día de la Unidad del Pueblo, fiesta nacional en recordación de la liberación de Moscú de los invasores polacos en 1612.

Putin ha subrayado que el patriotismo es una «parte importantísima de la cultura nacional», que en la historia de Rusia ha habido etapas cruciales, en las que «el valor, la cohesión y la voluntad del pueblo decidieron los destinos del país».

Ha hecho un llamamiento a los rusos que viven en el extranjero y también a los países vecinos a hacer hincapié en lo que los une a Rusia y a sus ciudadanos, y no en las discrepancias. «Si nos apoyamos en lo que nos une, y no en las actuales diferencias, haremos como Catalina la Grande: no sólo eliminaremos los aranceles recíprocos y otras restricciones, sino que juntos avanzaremos en bien de nuestros pueblos», ha dicho Putin.

Como ya es tradicional en esta fecha, el líder ruso ha anunciado la concesión del premio anual por la contribución al fortalecimiento de la unidad de la nación rusa, que este año recayó en la lingüista y presidenta de la Academia Rusa de Educación, Liudmila Verbítskaya.

Manifestación contraria

Mientras se ha desarrollado el mayor acto oficial de la jornada, en el sureste de Moscú, en medio de un gran despliegue policial, grupos nacionalistas celebraban la «marcha rusa», que este año ha reunido a unas doscientas personas, pese a que sus organizadores habían solicitado permiso para una manifestación de hasta 6.000 personas.

La marcha ha culmunado en un mitin, sin que se produjeran enfrentamientos destacables entre manifestantes y policías, aunque según la emisora Ejo Moskvy (Eco de Moscú) los efectivos policiales detuvieron a entre seis y ocho personas. Las «marchas rusas» para protestar contra la política migratoria de las autoridades se celebran tradicionalmente en Rusia desde 2005, coincidiendo con el Día de la Unidad del Pueblo. Este año los participantes también enarbolaron consignas antigubernamentales y en la favor de la liberación de los presos políticos.

La marcha de los nacionalistas en 2017 estuvo marcada por decenas de detenciones practicadas en Moscú pese a la suspensión del acto tras los registros practicados por la policía en los domicilios de los líderes nacionalistas investigados por extremismo.

Este año, además de Moscú, las manifestaciones nacionalistas fueron autorizadas en otras once ciudades, entre ellas San Petersburgo, Yekaterimburgo y Novosibirsk.

El Día de la Unidad del Pueblo fue instituido en 2005, en reemplazo del Día de la Concordia y la Conciliación, que se celebraba el 7 de noviembre en lugar del Aniversario de la Gran Revolución Socialista de Octubre, fiesta abolida solo en 1996, cinco años después del caída del comunismo.